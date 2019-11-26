Cachoeiro e Marataízes terão prazo maior para recadastramento biométrico

Em Cachoeiro, 50 atendentes realizam o recadastramento no cartório Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

O recadastramento biométrico obrigatório começou no dia 18 de agosto em Cachoeiro de Itapemirim e em 16 de outubro em Marataízes. Segundo o TRE, o prazo foi estendido por conta da instabilidade do sistema ELO, gerenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e em função das filas formadas nos últimos dias.

Em Cachoeiro, 64,78% dos eleitores compareceram ao cartório, segundo dados atualizados desta segunda-feira (25). Dos 139.092 eleitores com título ativo, 90.107 já passaram pela biometria obrigatória. No cartório do município são 50 atendentes por dia.

Em Marataízes, o comparecimento é de 67,22%. Dos 29.287 eleitores com título ativo, 19.687 passaram pela biometria obrigatória. Há no município 22 atendentes. Quem não comparecer, poderá ter o título cancelado.

Movimento de eleitores nesta terça (25) em frente ao cartório de Cachoeiro Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor precisa levar um documento oficial, o título de eleitor (se tiver) e um comprovante de residência recente. Mesmo quem não é obrigado a votar - pessoas com mais de 70 anos, analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos - deve fazer o cadastramento caso deseje ir às urnas nas próximas eleições.

LOCAIS

Para fazer o procedimento, os eleitores de Cachoeiro podem procurar o cartório da 2ª Zona Eleitoral, localizado na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 381, bairro Amarelo.