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Biometria

Cachoeiro e Marataízes terão prazo maior para recadastramento biométrico

A data final para atualização do título de eleitor, que terminaria neste fim de semana nos dois municípios, foi estendido até 7 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 16:53

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 16:53

Em Cachoeiro, 50 atendentes realizam o recadastramento no cartório Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) decidiu prorrogar por mais uma semana a convocação dos eleitores em Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, no Sul do Estado. O prazo final para atualização do título de eleitor, que terminaria neste fim de semana nos dois municípios, será estendido até o dia 7 de dezembro. 
O recadastramento biométrico obrigatório começou no dia 18 de agosto em Cachoeiro de Itapemirim e em 16 de outubro em Marataízes. Segundo o TRE, o prazo foi estendido por conta da instabilidade do sistema ELO, gerenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e em função das filas formadas nos últimos dias.

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Em Cachoeiro, 64,78% dos eleitores compareceram ao cartório, segundo dados atualizados desta segunda-feira (25). Dos 139.092 eleitores com título ativo, 90.107 já passaram pela biometria obrigatória. No cartório do município são 50 atendentes por dia.
Em Marataízes, o comparecimento é de 67,22%. Dos 29.287 eleitores com título ativo, 19.687 passaram pela biometria obrigatória. Há no município 22 atendentes. Quem não comparecer, poderá ter o título cancelado. 
Movimento de eleitores nesta terça (25) em frente ao cartório de Cachoeiro Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor precisa levar um documento oficial, o título de eleitor (se tiver) e um comprovante de residência recente. Mesmo quem não é obrigado a votar - pessoas com mais de 70 anos, analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos - deve fazer o cadastramento caso deseje ir às urnas nas próximas eleições.

LOCAIS

Para fazer o procedimento, os eleitores de Cachoeiro podem procurar o cartório da 2ª Zona Eleitoral, localizado na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 381, bairro Amarelo.

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Em Marataízes, o local designado é no cartório da 43ª Zona Eleitoral, localizado na avenida Rubens Rangel, 1776, lojas 4 e 5, bairro Cidade Nova. O horário continua o mesmo: segunda a sábado, das 9h às 18h.

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