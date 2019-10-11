De olho nas eleições, presidente do PSB em Cachoeiro renuncia ao cargo

Alexandre Bastos deixou presidência de partido em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

O vereador de Cachoeiro de Itapemirim Alexandre Bastos, entregou nesta quinta-feira (10), ao secretário-geral do PSB no Estado, Carlos Rafael, a carta de renúncia da presidência municipal do partido.

Bastos justifica a decisão dizendo que pretende ser candidato a prefeito nas próximas eleições municipais e afirma que não quer criar "nenhum constrangimento", já que a sigla tem demonstrado apoio à candidatura de reeleição do atual prefeito, Victor Coelho, também PSB.

“Como sou pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim dentro do PSB e, ao mesmo tempo, a direção do partido já declarou como sua prioridade a reeleição do prefeito municipal e para não criar nenhum constrangimento nem atrapalhar nenhuma articulação política, prefiro sair da direção do PSB local, contribuindo mais uma vez para o partido seguir em frente nos seus desafios”, disse na carta.

À reportagem, Alexandre indicou que pode mudar de partido, mas por enquanto continua no PSB pois, pela lei eleitoral, só pode deixar a sigla na próxima janela partidária - período de 30 dias no início de todo ano eleitoral, seis meses antes do pleito. Ou seja, a mudança de sigla só poderá acontecer em abril do ano que vem. “Se não for pelo PSB posso migrar para outro partido. Tenho convites de alguns partidos, mas ainda não defini nada sobre isso.”

A carta de renúncia cita que o vereador já está no partido há duas décadas e que foi grande percussor no fortalecimento da sigla em Cachoeiro.