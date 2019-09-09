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Eleições 2020

Governista, PP quer enfrentar PSB de Casagrande em Cachoeiro

Sigla de Marcus Vicente pretende lançar novata para enfrentar o atual prefeito da cidade do Sul do Estado
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

09 set 2019 às 12:57

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 12:57

Partido da base aliada do governador Renato Casagrande (PSB), inclusive com membros na equipe de governo, o PP está disposto a ajudar o partido aliado nas eleições de 2020 em diversos municípios. Contudo, não abre mão de concorrer à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, onde Victor Coelho (PSB) brigará pela reeleição.
Lideranças do PP garantem que não estão batendo o pé pela disputa apenas para fazer barganha, mas porque vislumbram chances na cidade por meio da candidatura da advogada Fayda Belo (PP). Ela tentou vaga na Câmara dos Deputados em 2018 e não foi eleita. Contudo teve votação considerada significativa para alguém que jamais havia disputado uma eleição.
Fayda Belo com Marcus Vicente, presidente do PP (à esquerda), e o vice, Marcos Delmaestro Crédito: Reprodução / Facebook
> Eleitos como novidade priorizam obras menores
Manter a administração de Cachoeiro com um correligionário é algo que o PSB não abre mão. Uma possível reeleição de Victor Coelho daria a ele mais alguns anos de gestão simultânea com a de Casagrande, o que politicamente seria bom para ambos.
Presidente do PSB estadual, Carlos Rafael diz que a sigla buscará convencer os aliados. "Victor vem fazendo um governo normal, que não desperta sentimento negativo. O partido não abdicará, respeitando todas as outras forças. Vai usar suas credenciais para que os partidos aliados entendam", disse.
O presidente do PP integra o primeiro escalão de Casagrande. Derrotado ao tentar a reeleição para deputado federal, Marcus Vicente virou o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, pasta encarregada da maior parte dos convênios com municípios e da interlocução permanente com prefeitos. Ele não quis falar sobre a situação do partido em Cachoeiro.
O vice-presidente da legenda, Marcos Delmaestro, contudo, confirma o pleno interesse em Cachoeiro. "A gente é parceiro (do PSB), mas partido vive de resultado. Em Cachoeiro, temos candidatura nossa, sem ter candidatura casada com o PSB. Vamos ter candidatura em Cachoeiro", frisou.
Fayda Belo obteve 5.544 votos na primeira eleição que disputou na vida. Apesar da infância pobre, virou advogada criminalista conhecida na cidade. Atribui à história particular de superação o bom desempenho nas urnas. Agora, pretende ser a primeira mulher a chegar à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.
Ela diz que Casagrande não teria prejuízos, caso ela superasse o candidato do PSB. "Se for reeleito o Victor, é ótimo. Se for a Fayda, é bom. Muita gente acha que lá na frente vamos juntar forças. Mas hoje não tem nenhuma chance de haver isso não. O partido quer realmente que a gente vá até o dia do pleito", disse.
> Marcus Vicente confirma ruptura com Luciano Rezende e PPS

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