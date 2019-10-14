Cachoeiro de Itapemirim

Após realizar o sonho de se casar, idosa morre e causa comoção no ES

A história de Carmém Lúcia e João Vicente mobilizou um lar de Idosos e muitas pessoas na cidade. Ela faleceu no último sábado (12) em decorrência de uma trombose

Carmém Lúcia Gonçalves realizou o grande sonho da vida em se casar no final de agosto Crédito: Divulgação/Adelson Rebello

Uma curta e intensa história de amor, mas que chegou ao fim inesperadamente. No final de agosto, o casamento dos idosos Carmém Lucia Gonçalves e João Vicente Ferreira, celebrado no Lar de Idosos Adelson Rebello, mobilizou a comunidade em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. No último sábado (12), porém, a morte repentina de Carmém chocou a todos que, de alguma forma, se envolveram para que a festa fosse realizada. Carmém tinha o sonho de se casar de véu e grinalda.

Segundo a assistente financeira do Lar dos Idosos, Laira Gaspar, Carmem sentiu-se mal na manhã da última quarta-feira (09) e queixou-se de dores. "Ela acordou e relatou não estar passando muito bem. A levamos para a Santa Casa aqui em Cachoeiro, e ela foi internada. No sábado, por volta das 11 horas, ela teve uma trombose aórtica aguda e, infelizmente, nos deixou. Ficamos chocados com a partida repentina dela. A Carmen era muito carinhosa, lúcida e estava muito feliz por ter realizado o grande sonho dela", contou.

Carmém Lúcia casou-se com João Vicente em uma festa que mobilizou muitas pessoas em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Lar Adelson Rebello

Como a família da idosa optou por não realizar velório, Carmém foi enterrada no mesmo dia, no período da tarde. Poucas pessoas puderam acompanhar o último adeus. "Como no sábado não temos motorista à disposição, não foi possível levar muita gente. Ainda assim conseguimos um veículo e os idosos mais próximos dela aqui no lar, além do marido, foram ao sepultamento", detalhou a assistente financeira.

Carmém foi enterrada no cemitério do bairro Aeroporto por volta das 16h30. Como não poderia deixar de ser, João Vicente, agora viúvo, ficou abalado com a perda da esposa e tem recebido atenção especial. "Foi muito triste. Ele a todo momento abraçava o caixão dela e chorava bastante. Temos até evitado tocar no assunto com ele desde então, pois está muito fragilizado. A história deles foi linda e construída com muito amor", explicou Laira.

HISTÓRIA DE AMOR

João Vicente e Carmém se conheceram no Lar Adelson Rebello, em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Lar Adelson Rebello

Carmém, assim como João Vicente, tinha 63 anos de idade. Eles se conheceram em março no Lar de Idosos Adelson Rebello e rapidamente se apaixonaram. A história de amor dos dois recebeu incentivos de muitas pessoas e se materializou em casamento no dia 31 de agosto, em uma festa que contou com quase 200 convidados, com direito a decoração especial, bolo e salgadinhos - tudo proveniente de doações.

No dia do casamento, Carmen não escondeu a alegria por subir ao altar. "Foi amor à primeira vista. Em junho ficamos noivos e, agora, vamos casar", disse na ocasião.

