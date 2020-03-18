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Sul do ES

Adolescentes desaparecidos em Anchieta são encontrados mortos

Corpos em estado avançado de decomposição foram localizados boiando na Lagoa de Acaraí, bairro Nova Anchieta

Publicado em 18 de Março de 2020 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 15:38
Carlos Eduardo Nunes Ferreira, de 16 anos, e Josenildo Souza Santos Junior, de 13 anos Crédito: Reprodução
Os estudantes que estavam desaparecidos em Anchieta, Litoral Sul do Estado, desde o domingo (15) foram localizados na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, os corpos tinham sinais de ferimentos por arma de fogo e estavam em um lago no município.
Josenildo Souza Santos Junior, de 13 anos, e Carlos Eduardo Nunes Ferreira, de 16 anos, sumiram no domingo à noite (15), após irem juntos de bicicleta a um jogo de futebol no município. Os corpos, em estado avançado de decomposição, foram localizados nesta manhã, boiando na Lagoa de Acaraí, bairro Nova Anchieta.

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Após a chegada do Corpo de Bombeiros, que fez a retirada das vítimas do local, elas foram encaminhadas ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito dos crimes foi preso e o caso segue sob investigação da delegacia de Anchieta. A polícia pede para que a população contribua com trabalho de investigação denunciando de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

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