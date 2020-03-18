Adolescentes desaparecidos em Anchieta são encontrados mortos

Josenildo Souza Santos Junior, de 13 anos, e Carlos Eduardo Nunes Ferreira, de 16 anos, sumiram no domingo à noite (15), após irem juntos de bicicleta a um jogo de futebol no município. Os corpos, em estado avançado de decomposição, foram localizados nesta manhã, boiando na Lagoa de Acaraí, bairro Nova Anchieta.