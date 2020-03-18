Adolescentes desaparecidos em Anchieta são encontrados mortos

Os estudantes que estavam desaparecidos em Anchieta, Litoral Sul do Estado, desde o domingo (15) foram localizados na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, os corpos tinham sinais de ferimentos por arma de fogo e estavam em um lago no município.
Josenildo Souza Santos Junior, de 13 anos, e Carlos Eduardo Nunes Ferreira, de 16 anos, sumiram no domingo à noite (15), após irem juntos de bicicleta a um jogo de futebol no município. Os corpos, em estado avançado de decomposição, foram localizados nesta manhã, boiando na Lagoa de Acaraí, bairro Nova Anchieta.
Após a chegada do Corpo de Bombeiros, que fez a retirada das vítimas do local, elas foram encaminhadas ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito dos crimes foi preso e o caso segue sob investigação da delegacia de Anchieta. A polícia pede para que a população contribua com trabalho de investigação denunciando de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.