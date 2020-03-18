Adolescentes desaparecem após jogo de futebol em Anchieta

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de dois adolescentes em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Os estudantes Josenildo Souza Santos Junior, de 13 anos, e Carlos Eduardo Nunes Ferreira, de 16 anos, sumiram no domingo à noite (15), após irem juntos a um jogo de futebol no município.
Moradora do bairro Planalto, Suzana Santos Lopes, mãe de Josenildo Souza, conta que busca por notícias desde o desaparecimento do filho, que saiu de casa de bicicleta, sem documentos ou celulares. Eles saíram para um festival de pipa e depois foram a um jogo de futebol na vila olímpica, revela Suzana Santos.
A mãe do outro adolescente, Isaura Santos Nunes, moradora do bairro Nova Anchieta, também buscou a polícia após o filho não voltar para casa. Carlos Eduardo também saiu de bicicleta e sem telefone. Estamos desesperados. Já denunciamos o caso à polícia, ao conselho tutelar, e até agora nada. Dizem que foram vistos na companhia de dois homens e desapareceram, revela.
As bicicletas dos adolescentes não foram localizadas. As famílias pedem a quem tiver informações que informem a Polícia Civil. A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.