Adolescentes desaparecem após jogo de futebol em Anchieta

Moradora do bairro Planalto, Suzana Santos Lopes, mãe de Josenildo Souza, conta que busca por notícias desde o desaparecimento do filho, que saiu de casa de bicicleta, sem documentos ou celulares. Eles saíram para um festival de pipa e depois foram a um jogo de futebol na vila olímpica, revela Suzana Santos.

A mãe do outro adolescente, Isaura Santos Nunes, moradora do bairro Nova Anchieta, também buscou a polícia após o filho não voltar para casa. Carlos Eduardo também saiu de bicicleta e sem telefone. Estamos desesperados. Já denunciamos o caso à polícia, ao conselho tutelar, e até agora nada. Dizem que foram vistos na companhia de dois homens e desapareceram, revela.