Vila Velha: lei que aumenta salários também cria gratificação de até R$ 5 mil

A Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que a estrutura organizacional criada não gerou aumento no quantitativo de cargos que existiam anteriormente, "mas tão somente criou as descrições analíticas dos cargos que até então não existiam em Vila Velha e garante a estrutura organizacional, que tem o fim de adequar e melhorar o andamento das atividades administrativas, valoriza os profissionais e cria oportunidade de continuidade desses profissionais, qualificados, no serviço público de Vila Velha".

A respeito do aumento de salário para comissionados, a prefeitura justificou que "a Lei Municipal 2881 de 1993 permitia reconhecer a produtividade dos servidores, de acordo com análise e aval do superior hierárquico, aos cargos comissionados no montante de 100%, que foi estabelecido teto de 70% nessa gestão. A lei, no entanto, foi julgada inconstitucional e por isso os servidores tiveram prejuízo grande em suas remunerações. A reforma apresentada pelo Executivo e sancionada ontem, corrigiu essas perdas e valorizou os servidores, parametrizando todas as funções. Os cargos de secretários, subsecretários e assessores especiais que não eram remunerados pela produtividade prevista na Lei 2881 mantiveram o padrão remunerativo".

Já sobre a criação do Conselho Superior de Governo, o município disse que o órgão se baseia em tomadas de decisões estratégicas e também emergenciais, como catástrofes naturais, calamidade pública ou de emergência, assim como outras decisões que extrapolem o planejamento. "O pagamento de jeton não é uma anomalia administrativa criada por Vila Velha. Essa mesma gratificação amparada por Lei, é amplamente utilizada em todas as esferas (federal, estadual e municipal) e poderes (judiciário, legislativo e executivo). O jeton não possui natureza de gratificação, mas uma contraprestação por atividade desempenhada em órgão deliberativo colegiado, sendo devido enquanto perdurar a participação no órgão e, somente, quando houver o efetivo comparecimento às sessões", finalizou.

