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Crime cruel

Vídeo: assassino de Camata está em julgamento; relembre o caso

Reportagem conta detalhes sobre como aconteceu a morte e as motivações do homicídio que chocou o Espírito Santo

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 11:45

Publicado em 

04 ago 2021 às 11:45
Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso do ex-senador e ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata, está em julgamento desde a última terça-feira (3) pelo crime. Ele que havia atuado como assessor do ex-parlamentar matou com um tiro, na Praia do Canto, em Vitória, o político capixaba, no dia 26 de dezembro de 2018.
Caso Gerson Camata
Preso preventivamente desde o dia do homicídio, Marcos Venicio deve ter uma decisão sobre o seu destino selada na audiência desta quarta-feira (4), no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta.

O assassino

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ENTENDA O CRIME QUE CHOCOU O ES

O crime ocorreu no dia seguinte ao Natal, em 26 de dezembro de 2018. Gerson Camata havia acabado de comprar um livro e cumprimentava conhecidos em uma calçada na Praia do Canto, em Vitória, quando foi abordado por Marcos Venicio, ex-assessor dele. Aos 77 anos, o ex-governador foi morto com um tiro, um crime que chocou o Espírito Santo.
Marcos Venicio foi detido em flagrante horas depois do assassinato e, no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva. Ele é mantido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II.

Julgamento do assassino de Gerson Camata - Plenário do fórum criminal

O julgamento

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Em 2019, o ex-assessor confessou o crime em interrogatório prestado ao juiz Felipe Bertrand Sardenberg Moulin, da 1ª Vara Criminal de Vitória. Na ocasião, afirmou que não premeditou o crime e que saber que tirou a vida do ex-chefe é uma “tortura diária”. "O presídio é muito duro, mas mais duro ainda é saber que tirei a vida dele", disse Marcos Venicio, de acordo com a transcrição das declarações prestadas por ele em juízo, na época.
Assessor de Camata por 20 anos, Marquinhos foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPES) pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

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