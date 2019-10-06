"Até hoje não consigo passar na rua onde o crime aconteceu"

Foi. Eu já o conhecia das campanhas políticas, ele já tinha passado lá em casa, no interior, durante uma campanha. Foi uma coisa muito forte e para a vida toda. Uma pessoa que me fez crescer e que eu amei muito. Em algumas situações, ele tinha posições políticas diferentes das minhas e, nesses momentos, evitávamos conversar para não discutir. Mas quando tinha dúvidas, perguntava e ele tinha a grandeza de conversar sobre aquele assunto e permitir que eu tomasse a minha decisão. No começo foi uma cobrança muito grande por conta do machismo, chegavam e diziam para ele: “Que líder você é, que nem a sua mulher te acompanha?”. Eu respeitava as convicções dele, mas queria sonhar. E ele me permitia. Um homem que amava profundamente o que fazia, até que começou a se desencantar com a política e querer se afastar. E me pediu para deixar a política também, ele falava que eu era um anjo no meio de um puteiro.