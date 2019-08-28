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Gerson Camata vai dar nome a trecho estadual da Segunda Ponte

Projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa e agora segue para análise do Executivo

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 22:20

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 ago 2019 às 22:20
Segunda Ponte: trecho que dá acesso a BR 262, ligando Vitória a Cariacica e a Vila Velha, poderá receber o nome do ex-governador Gerson Camata Crédito: Marcelo Prest
A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (27) projeto que pretende dar o nome do ex-governador Gerson Camata ao trecho da Segunda Ponte que dá acesso a BR 262 e é de responsabilidade do Estado. Conhecido como "Viaduto do Príncipe (Dom João Batista da Mota e Albuquerque)”, a ligação de Vitória com Vila Velha e Cariacica passará a se chamar "Viaduto Governador Gerson Camata".
Tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados membros aprovaram por unanimidade a proposta de Marcelo Santos que, agora, segue para análise do Poder Executivo.
> Reforma da Segunda Ponte começa em até 30 dias e terá interdição
Gerson Camata foi assassinado há oito meses, na Praia do Canto, em Vitória. Aos 77 anos, o ex-governador estava sozinho quando foi baleado pelo ex-assessor Marcos Venicio Moreira Andrade, 66, mais conhecido como Marquinhos e com quem trabalhou por cerca de 20 anos.
A carreira política de Camata teve início em 1967, como vereador de Vitória, e na trajetória de mais de 40 anos, além de governador, foi também deputado estadual, federal e senador, função que exerceu por mais de duas décadas.
> Ex-governador do ES, Gerson Camata é assassinado em Vitória
 

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