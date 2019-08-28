Gerson Camata vai dar nome a trecho estadual da Segunda Ponte

Segunda Ponte: trecho que dá acesso a BR 262, ligando Vitória a Cariacica e a Vila Velha, poderá receber o nome do ex-governador Gerson Camata

Tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados membros aprovaram por unanimidade a proposta de Marcelo Santos que, agora, segue para análise do Poder Executivo.

A carreira política de Camata teve início em 1967, como vereador de Vitória, e na trajetória de mais de 40 anos, além de governador, foi também deputado estadual, federal e senador, função que exerceu por mais de duas décadas.