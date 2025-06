Gastos públicos

Vereadores de cidade do ES poderão ter auxílio-alimentação de mais de R$ 1 mil

O impacto financeiro da medida, por mês, é de R$ 9.607,95, segundo o projeto; divisão pela quantidade de parlamentares mostra que cada um deles deverá receber R$ 1.067,55

Os vereadores da Câmara de Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo , aprovaram um projeto de lei que cria auxílio-alimentação de mais de R$ 1 mil para eles próprios. >

Aprovada em sessão convocada para as 7 horas da última terça-feira (27), a matéria inclui os atuais nove vereadores na normativa que criou o auxílio-alimentação para os servidores da Câmara Municipal em 2006. O impacto financeiro da medida, por mês, é de R$ 9.607,95, segundo o projeto. A divisão do montante pela quantidade de parlamentares mostra que cada um deles deverá receber R$ 1.067,55.>

No texto da justificativa que fundamentou a proposta aprovada em plenário em sessão extraordinária, é informado que “não há qualquer impedimento legal para a aprovação da proposição”. Após ter sido aprovado, o projeto seguiu para apreciação do prefeito, Duda Zanotti (Podemos), que deverá se posicionar pela sanção ou veto à iniciativa do Legislativo.>

A reportagem tentou rever a sessão em que o projeto foi discutido e votado. No entanto, não há registros da reunião nos canais oficiais de transmissão do Legislativo de Ibiraçu. No site da Câmara também não constam documentos referentes à aprovação do auxílio-alimentação para os vereadores, o que impede, por exemplo, a confirmação acerca do placar da votação em plenário.>