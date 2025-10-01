Gastos públicos

Vereadores de Alegre vão ter auxílio-alimentação de R$ 1.500

O texto, aprovado pelo placar de 9 votos a 1, também dobra o valor do benefício pago aos servidores do Legislativo municipal

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:21

Vereadores de Alegre, na região Sul, terão auxílio-alimentação de R$ 1,5 mil Crédito: Divulgação/Governo do ES

A Câmara de Vereadores de Alegre, no Sul do Espírito Santo, aprovou uma resolução que cria auxílio-alimentação de R$ 1.500,00 para os próprios parlamentares da Casa de Leis.

O texto, aprovado pelo placar de 9 votos a 1, também dobra o valor do auxílio-alimentação pago aos servidores do Legislativo municipal. A verba salta de R$ 500 para R$ 1 mil. A Câmara tem 11 vereadores. O presidente não vota, nesse caso.

As despesas com a criação do benefício para os vereadores e o reajuste do auxílio para os servidores deverão ser custeadas com base em dotações orçamentárias próprias da Câmara, conforme indica o texto aprovado em plenário. De autoria da Mesa Diretora da Casa de Leis, os efeitos da resolução começam a valer a partir do próximo dia 10.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na noite desta quarta-feira (1º), o presidente da Câmara de Vereadores de Alegre, Willian Angelete Bestete (PP), confirmou a aprovação da matéria e justificou a medida dizendo que os parlamentares da cidade não contam com outros benefícios relacionados ao mandato, entre eles diárias e veículos oficiais para locomoção.

