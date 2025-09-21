Incêndio atinge área de vegetação às margens da BR 482 em Alegre

Uma área de vegetação pegou fogo na noite de sábado (20) às margens da rodovia BR 482, em Alegre, na Região Sul do Espírito Santo. Vídeos (veja acima) e fotos mostram a intensidade das chamas.

O incêndio, registrado em uma área conhecida como Alto da Serra, teria começado por volta de 18h30 e seguiu até às 22h, com atuação do Corpo de Bombeiros, segundo informações da Defesa Civil do município.

De acordo com testemunhas, o fogo teria começado após um homem incendiar a área intencionalmente. O Corpo de Bombeiros foi demandado para mais detalhes sobre a origem do fogo e para confirmar se o incêndio foi criminoso, mas não retornou à reportagem até esta publicação.