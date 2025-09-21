A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Incêndio atinge área de vegetação às margens da BR 482 em Alegre

Publicado em 21/09/2025 às 15h13
Fogo começou por volta de 18h30 de sábado (20)

Uma área de vegetação pegou fogo na noite de sábado (20) às margens da rodovia BR 482, em Alegre, na Região Sul do Espírito Santo. Vídeos (veja acima) e fotos mostram a intensidade das chamas.

O incêndio, registrado em uma área conhecida como Alto da Serra, teria começado por volta de 18h30 e seguiu até às 22h, com atuação do Corpo de Bombeiros, segundo informações da Defesa Civil do município.

De acordo com testemunhas, o fogo teria começado após um homem incendiar a área intencionalmente. O Corpo de Bombeiros foi demandado para mais detalhes sobre a origem do fogo e para confirmar se o incêndio foi criminoso, mas não retornou à reportagem até esta publicação.

Leia também:

43 motoristas se negam a passar por bafômetro durante blitz em Vitória

Publicidade