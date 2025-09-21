43 motoristas se negam a passar por bafômetro durante blitz em Vitória

Operação realizada pela Guarda de Vitória Crédito: Divulgação

Com reforço na fiscalização durante a Semana Nacional do Trânsito, quase metade dos motoristas abordados por uma blitz da Guarda Municipal de Vitória se recusaram a passar pelo bafômetro neste fim de semana. Segundo informações da Prefeitura de Vitória entre sexta-feira (19) e sábado (20), foram realizadas mais de 90 abordagens, nas quais 43 motoristas se negaram a fazer o teste.

Durante toda a Semana Nacional do Trânsito, as ações da guarda foram intensificadas em diversos pontos da capital, especialmente em áreas de grande fluxo de veículos, para reforçar o cumprimento das normas de trânsito e chamar a atenção dos condutores para a responsabilidade ao dirigir.

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, destacou a importância do teste como ferramenta de prevenção de acidentes: "Realizamos ações de conscientização e fiscalização na capital com o intuito de garantir segurança para todos. Nossas atividades têm sido intensificadas justamente para identificar os condutores que insistem em consumir bebida alcoólica e dirigir."