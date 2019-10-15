Após 7 meses

Vereadores afastados de São Gabriel da Palha voltam à Câmara

Investigados por vantagem indevida, Tiago dos Santos e Wagner Lucas dos Santos conseguiram habeas corpus e participaram da sessão desta terça-feira (15)

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 22:15 - Atualizado há 6 anos

Câmara Municipal de São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação

Depois de sete meses afastados, Tiago dos Santos (PP) e Wagner Lucas dos Santos (SD) voltaram a ocupar o cargo de vereador durante a sessão ordinária desta terça-feira (15), realizada na Câmara de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. Investigados por vantagem indevida, os parlamentares retornaram graças a um habeas corpus concedido pela Justiça.

Julgado no último dia 9 de outubro, o pedido havia sido feito em abril deste ano e tramitou sob sigilo na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Nesta terça, o acórdão foi publicado no Diário Oficial e durante a tarde, por volta das 14h, a notificação chegou ao conhecimento do Legislativo Municipal.

Presidente interino da Câmara de São Gabriel da Palha, Braz Monferdini (PRP) alertou que o retorno dos dois vereadores pode ser temporário. “Caso sejam condenados, eles podem ter os mandatos cassados. E, para isso, vale a primeira decisão que sair: a externa da Justiça ou a interna da comissão processante”, explicou.

Vale ressaltar, também, que o habeas corpus permite apenas a volta dos parlamentares aos cargos de vereadores e não às posições que ocupavam na Mesa Diretora quando foram afastados, no dia 8 de março deste ano. Na época, Tiago dos Santos era presidente da Câmara, e Wagner Lucas dos Santos, primeiro-secretário.

O CASO E AS INVESTIGAÇÕES

Desde fevereiro deste ano, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) investiga os dois vereadores por terem pedido cerca de R$ 10 mil ao empresário Henrique Barreto, em troca da influência sobre a prefeita Lucélia Pim Ferreira da Fonseca (SD) para que o contratasse para realizar a festa de aniversário da cidade em 2018.

Em março, a Câmara de São Gabriel da Palha aprovou a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar o caso internamente. O relatório final foi apresentado três meses depois e recomendou a cassação dos mandatos dos dois vereadores, com base em “fortes indícios de que ambos cometeram corrupção ativa e associação criminosa”.

Em decorrência, uma comissão processante na Câmara foi criada e trabalha atualmente no caso. De acordo com uma nota enviada pelo Legislativo Municipal, as investigações estão nas fases finais de tramitação, com a última audiência marcada para esta quarta-feira (16). Depois desta, as defesas dos vereadores terão cinco dias para apresentarem as razões finais escritas.

Leia mais MPES pede cassação do mandato de vereadores de São Gabriel da Palha

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta