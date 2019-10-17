Home
Veja vídeo da prisão de Amanda Quinta em flagra de reunião com empresários

Prefeita de Presidente Kennedy foi detida em maio durante a primeira fase da Operação Rubi.  Na ocasião, uma mochila com R$ 33 mil foi encontrada na residência dela e de seu companheiro, José Augusto Rodrigues Paiva

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 20:09

 - Atualizado há 6 anos

No dia 8 de maio, a prefeita de Presidente Kennedy Amanda Quinta foi presa em flagrante em sua casa. Uma mochila com R$ 33 mil foi encontrada na residência dela e de José Augusto Rodrigues Paiva (então secretário de Desenvolvimento Econômico e noivo da prefeita), em meio a uma reunião com empresários flagrada pelos agentes. O dinheiro seria propina e, na ocasião, Amanda e José Augusto foram presos. O vídeo que mostra esse momento foi divulgado nesta quinta-feira (17), quando a chamada Operação Rubi teve uma nova fase tendo como um dos alvos o prefeito de Piúma, José Ricardo da Costa.  As imagens foram obtidas pelo repórter Mário Bonella, da TV Gazeta.

Os contratos de limpeza urbana e de transporte público investigados na Operação Rubi, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por suspeitas de superfaturamento somam mais de R$ 150 milhões, no período de 2013 a 2018. A maior parte do montante - R$ 105,7 milhões - é referente a contratos firmados entre quatro empresas investigadas e prefeituras do Sul do Estado.

Em Presidente Kennedy, sete pessoas foram detidas durante a operação. Apenas José Augusto permanece preso, segundo a Secretaria Estado de Justiça. Ele teve o pedido de liberdade negado pela Justiça nesta quinta-feira. Já Amanda foi solta em setembro, mas permanece afastada do cargo de prefeita.

