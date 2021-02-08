Veja quem vai integrar cada comissão da Assembleia do ES

Sessão na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

A disputa interna por poder e visibilidade na Assembleia Legislativa , com potencial para repercutir muito além da sede do Legislativo estadual, ganhou novos contornos nesta segunda-feira (08). Já estão definidos, oficialmente, os membros das 16 comissões temáticas, como Saúde, Educação, Segurança e Constituição e Justiça. É por esses colegiados que passam os projetos que tramitam na Casa, antes da votação em plenário. A nova formação vai valer até 31 de janeiro de 2023.

A maioria dos parlamentares integra a base de apoio ao governador Renato Casagrande (PSB), logo, os assentos são dominados por aliados do Palácio Anchieta. A escolha de quem vai presidir cada comissão é uma eleição à parte, na qual votam os membros dos grupos. A definição deve surgir em até três sessões (as próximas terça, quarta e segunda-feiras). Mas, assim como a composição dos colegiados, tudo se desenha com antecedência.

A lista de integrantes foi apresentada pelo líder do bloco partidário reunido justamente para montar as comissões, Dary Pagung (PSB). Dary vem a ser também o líder do governo.

Casagrandistas devem dominar as principais comissões neste biênio, como as de Constituição e Justiça e Finanças, a serem presididas por Fabrício Gandini (Cidadania) e Freitas (PSB) . Esses espaços já eram dominados por governistas, mas desta vez há um avanço sobre outros lugares.

Na Educação, por exemplo, Vandinho Leite (PSDB) sai do comando, que deve ser herdado por Bruno Lamas (PSB), conforme apurou a reportagem. Vandinho adota, ou adotou, num passado recente, uma postura crítica ao Palácio. Esteve entre os deputados que protagonizaram a “visita surpresa” a um hospital na Serra em 2020 , considerada pelo governo uma invasão à unidade em meio à pandemia de Covid-19.

Já Lamas até integrou o secretariado de Casagrande.

Vandinho não consta mais nem mesmo como membro do colegiado de Educação.

Outra mudança à vista é na comissão de Segurança da Casa, até então presidida pelo oposicionista Danilo Bahiense (ex-PSL, hoje sem partido). Bahiense também esteve no episódio da “visita surpresa”. O comando do colegiado deve passar às mãos de Luiz Durão, do PDT, que é um partido alinhado ao Palácio.

No anúncio da composição das chapas, nesta segunda, Bahiense foi incluído como membro titular do grupo, assim como outro oposicionista, Capitão Assumção (Patriota). Bahiense quer garantir a permanência como presidente. Mas, à exceção de Assumção, a maioria dos integrantes do grupo é casagrandista: Coronel Quintino (PSL), Marcelo Santos (Podemos), Freitas (PSB), Bruno Lamas (PSB), Luciano Machado (PV) e Theodorico Ferraço (DEM), além do já mencionado Luiz Durão.

As presidências de três colegiados já foram eleitas nesta segunda mesmo: o de Meio Ambiente vai ser comandado por Rafael Favatto (Patriota), a do Consumidor por Vandinho e a de Assistência Social por Marcos Garcia (PV). Tudo dentro do script que a reportagem já havia captado e divulgado nos últimos dias.

COMO FICARAM AS COMISSÕES DA ASSEMBLEIA:

Cidadania e Direitos Humanos:

Titulares: Luciano Machado (PV), Bruno Lamas (PSB), Alexandre Xambinho (PL), Iriny Lopes (PT) e Janete de Sá (PMN)

Agricultura:

Titulares: Janete de Sá (PMN), Marcos Garcia (PV), Adilson Espíndula (PTB), Emílio Mameri (PSDB), José Esmeraldo (MDB), Luiz Durão (PDT), Raquel Lessa (Pros), Theodorico Ferraço (DEM) e Torino Marques (PSL)

Assistência Social:

Titulares: Doutor Hércules (MDB), Iriny Lopes (PT) e Marcos Garcia (PV)

Ciência e Tecnologia:

Titulares: Janete de Sá (PMN), Vandinho Leite (PSDB), Alexandre Xambinho (PL), Carlos Von (Avante) e Marcos Mansur (PSDB)

Constituição e Justiça:

Titulares: Marcelo Santos (Podemos), Rafael Favatto (Patriota), Fabrício Gandini (Cidadania), Vandinho Leite (PSDB), Emílio Mameri (PSDB), Janete de Sá (PMN) e Marcos Garcia (PV)

Cooperativismo:

Titulares: Hudson Leal (Republicanos), Raquel Lessa (Pros), Marcos Mansur (PSDB), Alexandre Xambinho (PL) e Renzo Vasconcelos (PP)

Cultura e Comunicação Social:

Titulares: Adilson Espíndula (PTB), Fabrício Gandini (Cidadania) e Iriny Lopes (PT)

Defesa do Consumidor e do Contribuinte:

Titulares: Danilo Bahiense (sem partido), Carlos Von (Avante) e Vandinho Leite (PSDB)

Educação:

Titulares: Alexandre Quintino (PSL), Renzo Vasconcelos (PP), Bruno Lamas (PSB), Dary Pagung (PSB) e Sergio Majeski (PSB)

Finanças:

Titulares: Marcos Madureira (Patriota), Rafael Favatto (Patriota), Dary Pagung (PSB), Adilson Espíndula (PTB), Freitas (PSB), Marcelo Santos (Podemos), Alexandre Xambinho (PL), Emílio Mameri (PSDB), Adilson Espíndula (PTB) e José Esmeraldo (MDB)

Infraestrutura:

Titulares: Marcos Garcia (PV), Alexandre Xambinho (PL) e Marcelo Santos (Podemos)

Política sobre Drogas:

Titulares: Alexandre Quintino (PSL), Danilo Bahiense (sem partido), Capitão Assumção (Patriota), Freitas (PSB) e Luciano Machado (PV)

Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais:

Titulares: Rafael Favatto (Patriota), Fabrício Gandini (Cidadania), Bruno Lamas (PSB), Freitas (PSB) e Iriny Lopes (PT)

Saúde:

Titulares: Doutor Hércules (MDB), Emílio Mameri (PSDB) e Luciano Machado (PV)

Segurança e Combate ao Crime Organizado:

Titulares: Freitas (PSB), Theodorico Ferraço (DEM), Luciano Machado (PV), Luiz Durão (PDT), Bruno Lamas (PSB), Capitão Assumção (Patriota), Danilo Bahiense (sem partido), Alexandre Quintino (PSL) e Marcelo Santos (Podemos)

Turismo e Desporto:

Titulares: Torino Marques (PSL), Adilson Espíndula (PTB) e Carlos Von (Avante)

VEJA COMO DEVEM FICAR AS PRESIDÊNCIAS DAS COMISSÕES