Usar a camisa canarinho vira dilema após protestos

Mirella Müller, 25 anos, geógrafa, prefere não usar camisa do Brasil na Copa Crédito: Marcelo Prest

Com o uso em massa do verde e amarelo durante os protestos pelo impeachment da presidente Dilma em 2015 e 2016, a camisa da Seleção Brasileira ganhou uma forte carga política, sendo tida, a partir de então, como um dos principais símbolos de um dos espectros políticos.

Agora, com o início da Copa do Mundo, torcedores que não eram favoráveis à saída da petista ainda hesitam em vestir a tradicional camisa da CBF, ou passaram a buscar alternativas para torcer.

A geógrafa Mirella Müller, de 25 anos, é uma das que diz não se sentir mais à vontade para vestir as cores da Seleção. Contrária à saída da presidente, ela considera que o ícone ficou muito atrelado à direita, inclusive por setores que defendem a intervenção militar.

"A camisa verde e amarela ainda carrega esta história com ela. E ainda há o símbolo da CBF, também marcada por vários escândalos de corrupção, assim como a nossa política. Não faço questão de usar as cores do Brasil, e também não vou participar das festividades. Ainda me sinto muito desesperançosa com o que temos visto no país", afirmou.

Com o uso político dado à amarelinha, já surgiram iniciativas em todo país, por pessoas mais identificadas com a esquerda, de lançar uma versão vermelha da camisa do Brasil. A CBF chegou a fazer uma notificação extrajudicial para que sua logomarca não fosse colocada na peça. Por isso, os militantes fizeram uma estampa com a CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, anterior à CBF.

Pessoas que se identificam com a esquerda confeccionaram versão vermelha da camisa da seleção brasileira Crédito: Marcelo Pereira

Andressa Dalla Bernardina, dona de uma estamparia do Estado, já foi procurada para confeccionar mais de 20 camisas, vendidas a R$ 35 cada.

O jornalista Marcelo Pereira, de 41 anos, foi um dos que optou por essa nova versão. "Gosto da Seleção, curto futebol. Achava contraditórias as manifestações contra a corrupção com a camisa da CBF, uma organização que, depois, se provou cheia de escândalos. Por isso, personalizamos nossa camisa para não deixar de torcer", conta.

SIMBOLOGIA

Para o professor da USP Ary José Rocco Júnior, que estuda a relação entre Comunicação e Esporte, é preciso admitir que a camisa tenha perdido um pouco de sua identidade graças à política, mas historicamente a Seleção tem a capacidade de unir as pessoas.

"Como o país está rachado, pessoas passaram a ter uma implicância maior com as cores do Brasil. Quando o time entrar em campo, e se tiver resultados positivos, o clima da Copa se instalará mais, e pode voltar a aflorar um pouco o sentimento nacionalista", comenta.

Ele destaca que a maioria das outras Copas do Mundo também estiveram sob influência da atividade política. Na Copa de 1970, muita gente envolvida na luta contra a ditadura disse que não iria acompanhar a Copa porque a Seleção era usada pelo regime. "Já em 1982, as cores do Brasil tinham um caráter de reconciliação nacional, da transição da ditadura para a democracia", lembra.

Atual opção, vendas da camisa azul crescem

Adriano Figueiredo, de 39 anos, contador, acredita que questões políticas devem ser deixadas de lado na Copa Crédito: Marcelo Prest

Enquanto alguns torcedores vão evitar usar as cores da Seleção Brasileira por motivos políticos, há outra parcela de pessoas que defendem que este deve ser um momento de trégua e que é necessário relevar o fato do verde e amarelo ter sido associado a um lado político.

O contador Adriano Figueiredo é um dos que não costuma usar a camisa da CBF, mas faz questão de usar as cores da bandeira.

"Você pode não gostar da camisa da Seleção porque tem o escudo da CBF, que é corrupta, mas as cores dela são de todos nós. É um torneio mundial, e temos que manifestar nossa cultura", disse.

A camisa amarela não foi totalmente descartada, mas sua conotação política pode ser uma das explicações para que mais gente esteja preferindo comprar a versão azul da camisa. De acordo com a revista Exame, o uniforme azul representa até o momento cerca de 30% do total vendido pela loja virtual Netshoes. Em 2014, a parcela era de apenas 10%.

Os debates sobre o uso do verde e amarelo para torcer pelo Brasil também fizeram com que dois pré-candidatos à Presidência, que são do campo da esquerda, saíssem em defesa do uniforme da Seleção.

Ciro Gomes (PDT) falou no assunto em seu Twitter: "Tudo bem, usaram a camisa da nossa Seleção para coisa muito desonesta. Vamos torcer! Futebol é futebol, política é política. Quem mistura é que está errado".