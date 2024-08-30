TSE anula condenação e retira inelegibilidade de Carlos Von, ex-deputado do ES

Carlos Von, ex-deputado estadual Crédito: Lissa de Paula/Ales

O ex-deputado estadual Carlos Von , condenado à inelegibilidade pelo crime de abuso de poder econômico durante a candidatura a prefeito de Guarapari em 2020, teve a condenação anulada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na quinta-feira (29) e está apto a disputar cargos eletivos a partir do próximo período eleitoral.

No processo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) que declarou sua inelegibilidade por oito anos (contados desde 2020), Von foi alvo de uma ação movida pela então adversária Fernanda Mazelli, que utilizou uma gravação de uma reunião onde o ex-deputado oferecia dinheiro para obter apoio de candidatos a vereador de partidos adversários.

Com a decisão expedida pelo TSE nesta quinta, os áudios apresentados por Fernanda foram considerados ilícitos pelo ministro André Ramos Tavares. No documento, Tavares cita que a gravação realizada por um dos participantes da reunião em um ambiente privado, sem o consentimento dos demais, seria considerada ilegal.

“Desse modo, é incontroversa a ilicitude das gravações ambientais utilizadas como prova para sustentar o alegado abuso do poder econômico, assim como é ilícita qualquer prova que delas tenham derivado, como é o caso da prova testemunhal, pois as testemunhas foram identificadas a partir de uma prova ilícita. Assim, tendo em vista a ilegalidade de todo o conjunto probatório, não há como acolher a alegação de que ficou comprovada a prática do abuso do poder econômico na hipótese dos autos. Resulta prejudicada, ainda, a análise das demais alegações.”, pontuou o relator, assinando pelo afastamento da declaração de inelegibilidade de Carlos Von.

Confira a decisão do TSE

Arquivos & Anexos Decisão - Carlos Von Documento expedido na quinta-feira (29) retirando a inelegibilidade do ex-deputado estadual Tamanho do arquivo: 184kb Baixar

Segundo a defesa de Carlos Von, todas as sanções aplicadas ao político foram afastadas com a decisão do relator do processo. "Essa decisão do TSE corrige uma injustiça, devolvendo a Carlos Von seus direitos políticos e resgatando sua dignidade. A verdade foi reestabelecida na decisão do ministro, que também não viu provas de irregularidades. Abrimos o primeiro precedente do TSE no país. O Estado Democrático de Direito e os valores civilizatórios celebram a reparação dessa injustiça", disse o advogado Gabriel Quintão Coimbra, que compõe a defesa de Carlos.

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