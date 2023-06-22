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Eleita por antiguidade

Tribunal de Justiça do Espírito Santo elege nova desembargadora

A juíza Débora Maria Ambos Corrêa da Silva foi eleita e tomou posse na vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Manoel Alves Rabelo
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

22 jun 2023 às 20:08

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 20:08

Débora Maria Ambos Correa foi eleita desembargadora do TJES em sessão desta quinta-feira (22)
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva foi eleita desembargadora do TJES nesta quinta (22) Crédito: Divulgação/TJES
Em sessão realizada nesta quinta-feira (22), o Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) confirmou o nome da juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, para ocupar a vaga de desembargador aberta com a aposentadoria do desembargador Manoel Alves Rabelo, ocorrida em maio deste ano, quando ele completou 75 anos. Ela foi eleita pelo critério de antiguidade, com apoio unânime dos novos colegas de plenário, pois já tomou posse logo após a eleição.
Débora Corrêa será a quinta mulher na atual composição do Pleno do Tribunal de Justiça, que é formado por 30 desembargadores. Além dela, são desembargadoras do TJES: Eliana Junqueira Munhós; Janete Vargas Simões; Rachel Durão Correia Lima; e Marianne Júdice de Mattos. 
A magistrada teve a sua trajetória profissional destacada pelo desembargador Annibal de Rezende Lima durante a sessão. Formada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ela ingressou na magistratura estadual em 1994 e, desde então, atuou nas Comarcas de Pedro Canário, Nova Venécia, Afonso Cláudio, Serra e Vitória, em várias Varas Cíveis e Criminais. Também substituiu vários desembargadores ao longo de sua carreira e atualmente ocupava o cargo de juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória.
A nova desembargadora também é graduada em Administração pela Ufes e tem especialização em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Gama Filho.
Tribunal de Justiça do Espírito Santo elege nova desembargadora
Depois de ouvir o discurso dos novos colegas com elogios a sua atuação como magistrada, Débora Corrêa agradeceu a eles pelo incentivo.
“Gratidão a todos aqueles que sempre estiveram a meu lado me incentivando e apoiando nesta trajetória de 29 anos como magistrada para que eu alcançasse e realizasse meu sonho profissional de ocupar o cargo de desembargadora, antes ocupado pelo desembargador Manoel Alves Rabelo. Podem estar certos de que minha dedicação e meu comprometimento é com a magistratura estadual. Entendo que estou pronta para o grande desafio”, frisou a nova desembargadora.
Ela tomou posse administrativa ainda durante a sessão, fez o juramento e já começou oficialmente a exercer o cargo de desembargadora.

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Vaga no TRE-ES

Durante a sessão do Pleno do TJES, os desembargadores também escolheram os nomes de três juristas para compor a lista tríplice para o preenchimento de uma vaga de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), conforme edital publicado no dia 12 de maio, no Diário da Justiça.
Os nomes escolhidos foram: do advogado Bruno José Calmon Du Pin Tristão Guzansky, que recebeu 25 votos; e das advogadas Lúcia Maria Roriz Veríssimo Portela, com 24 votos, e Luciana Mattar Vilela Nemer, com 23 votos.
A lista tríplice formada vai ser encaminhada ao TRE-ES para que a remeta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para confirmação. Depois de confirmada pela Corte Superior, a lista segue para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem compete escolher um dos três nomes para ocupar a vaga.

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