Tribunal de Justiça do ES elege nova desembargadora em votação inédita

Juíza vai ocupar vaga deixada pelo desembargador Jaime Ferreira Abreu, aposentado após atingir idade máxima na magistratura

Heloísa Cariello foi eleita para vaga destinada obrigatoriamente para mulheres. (Divulgação)

A juíza Heloísa Cariello foi eleita a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A votação ocorreu na sessão do Tribunal Pleno da Corte desta quinta-feira (9). O critério de escolha utilizado foi o de merecimento.

A magistrada recebeu 21 votos dos desembargadores, que puderam votar em até três nomes da lista de 16 juízas inscritas para ascender a uma cadeira no Tribunal.

A vaga que será ocupada por Heloísa Cariello pertencia ao desembargador Jaime Ferreira Abreu, que deixou o posto em fevereiro deste ano, após completar 75 anos, idade em que os magistrados são aposentados compulsoriamente.

O edital que abriu espaço para a eleição de uma nova desembargadora na Corte é considerado inédito. Isso porque o documento publicado em março deste ano, conforme noticiou a colunista Letícia Gonçalves, tornava obrigatória a escolha de uma mulher para a vaga aberta na Corte estadual.

A iniciativa atendeu aos dispositivos de uma resolução aprovada e instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em setembro de 2023. A resolução do CNJ terminou por criar a política de alternância de gênero no preenchimento de vagas para a segunda instância do Judiciário, como é o caso do TJES.

Com isso, as cortes são obrigadas a utilizar a lista exclusiva para mulheres, alternadamente, com a lista mista tradicional, nas promoções pelo critério do merecimento.

Logo após o anúncio de que havia sido escolhida a nova desembargadora do TJES, Heloísa Cariello, que estava na sessão, se mostrou emocionada. Ao prestar compromisso legal perante ao demais desembargadores, a magistrada disse que fará sempre cumprir a Constituição Federal e que cumprirá com fidelidade a sua função.

Em seu currículo, a magistrada, que tem 58 anos e é natural de Vitória, acumula expriências como juíza substituta, juíza auxiliar no TJES e na Corregedoria Geral de Justiça e juíza substituta no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Ela também já atuou substituindo outros desembargadores no Pleno do Tribunal.

