Tribunal aponta 8 irregularidades e rejeita contas de ex-prefeito de Ibiraçu

Diego Krentz, ex-prefeito de Ibiraçu Crédito: Prefeitura de Ibiraçu/Divulgação

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) emitiu parecer pela reprovação das contas apresentadas pelo ex-prefeito de Ibiraçu Diego Krentz. O balanço financeiro rejeitado pela Corte é referente ao exercício financeiro da cidade do Norte do Estado em 2023.

A decisão pela rejeição das contas prestadas pelo ex-mandatário foi proferida na sexta-feira (11), por unanimidade de votos e acompanhando o voto do relator do processo no TCES, conselheiro Carlos Ranna. No relatório, foram listadas oito irregularidades atribuídas à gestão financeira da cidade em 2023. São elas:

Ausência de indicação dos programas prioritários de governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Déficit na execução orçamentária; Reconhecimento e pagamento de contribuição patronal em montante inferior ao devido em folha de pagamento; Reconhecimento e recolhimento de contribuição do servidor em montante inferior ao devido em folha de pagamento; Déficit financeiro evidenciando desequilíbrio nas contas públicas; Descumprimento do limite mínimo constitucional de aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino; Inscrição de restos a pagar processados e não processados sem suficiente disponibilidade de caixa e; Desequilíbrio financeiro e atuarial, em função da ausência de medidas para implementação do plano de amortização estabelecido pela avaliação atuarial.

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“O descumprimento do percentual mínimo constitucional para aplicação em educação caracteriza irregularidade grave na prestação de contas do chefe do Poder Executivo municipal”, destaca Ranna em seu voto, referindo-se à obrigação de o município aplicar o mínimo de 25% da receita resultante dos impostos na área de educação, como determina a Constituição.

Conforme o TCES, no que se refere à situação previdenciária, teria ficado demonstrado, nas contas prestadas pelo então prefeito, um passivo atuarial de R$ 42,5 milhões, frente a R$ 32,36 milhões de ativos do plano. Essa diferença resulta num déficit atuarial de R$ 10,15 milhões, ainda de acordo com a Corte de contas.

Outro ponto destacado na decisão diz respeito à falta de definição de projetos prioritários. “De acordo com o Plano Plurianual – PPA, foram inseridos 18 programas e 158 ações a serem executados entre 2022 e 2025, dos quais nenhum foi definido como prioritário na execução orçamentária em 2023”, destaca o relator. “A presente inconsistência não se configura em mera formalidade. A ausência de definição de quais programas/ações seriam priorizados causa descontrole no uso dos recursos públicos”, completa Ranna.