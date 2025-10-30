Poder Judiciário

TJES dobra valor e tíquete de servidores chega a R$ 3,4 mil

Proposta foi apresentada pelo presidente do TJES, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, e o pagamento será efetuado no próximo mês

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:01

Sede do Tribunal de Justiça do ES: valor em dobro de auxílio para servidores Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) aprovou, na sessão do Pleno desta quinta-feira (30), minuta de resolução que dobra o auxílio-alimentação dos servidores do Poder Judiciário capixaba. O pagamento da verba extra deverá ocorrer já no próximo mês, quando serão creditados R$ 3.480,84 na conta dos funcionários — o valor unitário do benefício, hoje, é de R$ 1.740,42.

A proposta foi apresentada pelo presidente do TJES, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Segundo o Tribunal, a medida faz parte de programa de valorização do funcionalismo e "reconhece a dedicação e o aumento da produtividade". Esses indicadores de desempenho, conforme a Corte, são acompanhados por servidor e por unidade.

"Esta é mais uma iniciativa da atual gestão para a promoção de avanços concretos na valorização dos servidores, assegurando que esse reconhecimento se reflita diretamente na qualidade e eficiência da prestação jurisdicional a toda a sociedade capixaba", afirma o TJES sobre a concessão do auxílio em dobro, válido apenas por um mês.

