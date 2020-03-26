Surpreso com nomeação, novo reitor da Ufes defende universidade pública

A minha nomeação para o cargo de reitor apanha todos nós de surpresa. Sei perfeitamente que a escolha do presidente diverge dos anseios expressos pela comunidade acadêmica. Esperávamos a nomeação da professora Ethel, que seria o mais óbvio e natural, observado o processo democrático interno da Universidade. Mas, vivemos tempos atípicos...

De todo modo, sabia-se que esta era uma possibilidade que estava dada, quando conseguimos compor a lista tríplice no colégio eleitoral, constituída por nomes afinados com o projeto vencedor na consulta realizada junto à comunidade universitária, sob a liderança de Ethel e Roney (Pignaton).

Ainda sob o impacto desta inesperada nomeação, gostaria de dizer que entendo e respeito alguns posicionamentos indignados em face da não observância da escolha preferencial da comunidade acadêmica, pois fere questões de princípios da democracia universitária, com os quais também comungamos.

Porém, quando eu e o professor Rogério Faleiros, juntamente com Ethel, aceitamos fazer parte da lista tríplice, assumimos formalmente por escrito o compromisso de aceitar a nomeação de qualquer dos nossos nomes por livre escolha do presidente.

A decisão está dada e cumpre-me o papel de desempenhar o cargo para o qual fui nomeado. O ato de nomeação do novo reitor da Ufes frustra a expectativa da comunidade universitária que ansiava pela primeira reitora da Universidade. No entanto, por outro lado, esta nomeação sacramenta a confirmação do projeto vencedor submetido ao escrutínio sob a liderança de Ethel e Roney, considerando o fato de que o mesmo foi sempre assumido integralmente por mim e os demais membros da lista que, desde o início, participamos da sua elaboração.

Tanto é assim que a professora Ethel, de maneira extremamente íntegra e compromissada com a Ufes, após a nomeação, manifestou o seu apoio e confiança no nosso nome para a condução deste projeto na próxima gestão. Agradecemos à professora Ethel por este gesto honrado e coerente com a sua trajetória pessoal e profissional.

Temos um enorme desafio pela frente na condução dos destinos da nossa Universidade e aquilo de melhor que pudermos construir dependerá do apoio e participação de toda a comunidade universitária. Neste sentido, quero agradecer as manifestações de apoio, especialmente da professora Ethel, e conclamar a todos da comunidade acadêmica para a unificação em torno do projeto que se sagrou vencedor nas urnas, juntando forças no enfrentamento dos desafios que se impõem para a nossa universidade nestes novos tempos. Permanecemos Juntos pela Ufes!