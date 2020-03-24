Vice-governadora pede para Bolsonaro rever nomeação para reitor da Ufes

Jaqueline Moraes, vice-governadora do Espírito Santo, quer que Bolsonaro reconsidere nomeação de reitor da Ufes publicada no Diário Oficial da União Crédito: Carlos Alberto Silva

Ele também integra a lista tríplice. O presidente poderia escolher qualquer um dos membros. Ethel, no entanto, seria a primeira mulher a comandar a Ufes. A vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), a primeira-mulher a assumir o posto no Executivo do Espírito Santo, enviou, nesta terça (24), um pedido de reconsideração ao presidente.

"O pedido de reconsideração ao ilustríssimo senhor Presidente da República é para que a indicação da primeira colocada prevaleça e fortaleça a busca pela igualdade de gênero. Ethel Maciel no cargo de reitora seria a expressão da importância feminina na sociedade capixaba com mais uma mulher ocupando, democraticamente, as posições de chefia" Jaqueline Moraes (PSB) - Vice-governadora do Espírito Santo, em ofício enviado ao presidente Jair Bolsonaro

Em entrevista para A Gazeta, a vice-governadora diz que enviou o texto como uma tentativa de alterar o quadro após ter ficado chocada com a escolha de Bolsonaro.

"Alguns disseram que seria uma tentativa frustrada, mas se eu não fizesse nada me sentiria impotente, não tem como ficar quieta, não fazer nada. Ela é vice-reitora, tem larga experiência e competência, teve uma votação bastante superior. Entendo que é prerrogativa do presidente escolher, mas seria um momento histórico para nós e ele ignorou isso", afirma Jaqueline.

MINISTRO DA EDUCAÇÃO

A vice-governadora contou que procurou a bancada do Espírito Santo e ouviu do deputado federal Da Vitória (Cidadania) que a Casa Civil do governo Bolsonaro o informou que a escolha do reitor foi, na verdade, feita pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Weintraub também assinou a nomeação do reitor, junto com Bolsonaro.

Sabemos que é prerrogativa do presidente da República escolher dentro da lista tríplice o reitor da Ufes e é normal que o ministro da Educação participe da avaliação profissional dos nomes. Desejamos sorte ao novo reitor da nossa universidade e que ele realize um bom trabalho à frente da instituição, afirmou Da Vitória à reportagem.

NOVO REITOR JÁ ASSUMIU

Paulo Sérgio Vargas já é, oficialmente o reitor da Ufes. Não houve cerimônia de posse, uma vez que eventos desse tipo têm sido evitados devido à pandemia do novo coronavírus. Mas a universidade informou que ele já está no exercício da função

A nomeação de Paulo Vargas, que era diretor do Centro de Artes e professor do Departamento de Arquitetura, surpreendeu a comunidade acadêmica, uma vez que a antiga vice-reitora, Ethel Maciel, havia recebido a maioria dos votos do Conselho Universitário. Ela obteve a preferência de 26 conselheiros, enquanto Vargas e o professor Rogério Faleiros, empatados, 16 votos cada um.

MAIS VOTADA DECLARA APOIO A NOVO REITOR

Nesta quarta, Ethel declarou apoio a ele. "Mesmo não sendo nomeada como gestora máxima, estarei todos os dias comprometida com o projeto construído coletivamente para esta instituição, visando sua potência para toda a sociedade capixaba", escreveu à comunidade acadêmica.

"Neste momento, de tantas incertezas quanto ao futuro, declaro o meu apoio ao reitor Paulo Vargas para dar serenidade na continuidade de um projeto coletivo para nossa Universidade", complementou.

Já em declaração para A Gazeta sobre o ofício da vice-governadora ao presidente, Ethel Maciel afirmou que a postura de Jaqueline destaca a importância do processo democrático:

"A vice-governadora Jaqueline compreende a importância do voto no processo democrático. Ela participou de uma eleição junto com o atual governador Renato Casagrande e, por isso, estão na gestão do estado do Espírito Santo. E compreende que eu passei por dois processos eleitorais, obtendo a maioria dos votos tanto na consulta informal à comunidade acadêmica quanto na consulta formal ao colégio eleitoral. Logo, ela apresenta a defesa da democracia e da legitimidade do sufrágio, como balizador na escolha de qualquer gestor, inclusive na Ufes."

"Sobre a possibilidade da reavaliação da nomeação, isto dependerá exclusivamente do presidente da República. Apesar de não me recordar por momento que houve alguma reconsideração sobre esse assunto em alguma universidade federal", complementou.

O novo reitor, Paulo Vargas, também foi procurado, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem.

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VEJA A ÍNTEGRA DO OFÍCIO DA VICE-GOVERNADORA AO PRESIDENTE

"Reforçamos o pedido dos Reitores das universidades públicas federais que, em nota oficial, pedem ao Governo Federal que a escolha como dirigentes das instituições de ensino superior recaiam sobre os indicados em primeira posição pelo colegiado eleitoral nas listas tríplices elaboradas pelas instituições.

Na Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes) venceu, em primeira posição, a candidata e professora Ethel Maciel, mas, a escolha do presidente da República foi para o nome do segundo indicado. Com todo respeito ao Sr.Paulo Vargas, o novo reitor indicado, porém, como primeira Vice-Governadora, reitero que o nome de Ethel Maciel representa a indicação do que seria a primeira mulher a ocupar o cargo no Estado do Espirito Santo.

O pedido de reconsideração ao ilustríssimo senhor Presidente da República é para que a indicação da primeira colocada prevaleça e fortaleça a busca pela igualdade de gênero. Ethel Maciel no cargo de Reitora seria a expressão da importância feminina na sociedade capixaba com mais uma mulher ocupando, democraticamente, as posições de chefias em cargos públicos e privados, onde se possa exercer um papel de protagonista, embora ainda sofra com as heranças históricas do sistema social patriarcalista em seu dia a dia.

Respeitosamente,

Jaqueline Moraes