STF forma maioria para tornar Magno Malta réu por calúnia

Até o fim das análises, qualquer um dos ministros que ainda não votaram pode pedir vista (mais tempo para avaliar o caso) ou solicitar que os processos sejam julgados em sessões presenciais.

A advogada de Magno Malta, Deirdre de Aquino Neiva, disse que crimes de menor potencial ofensivo não dão causa à inelegibilidade, segundo jurisprudência do próprio Alexandre de Moraes. Também disse estar otimista com a repercussão dos votos dos ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça.

“Gostaria de registrar que o crime de que meu cliente é acusado é de menor potencial ofensivo, com pena inferior a 2 anos. Ressalto que meu cliente é acusado. Esses votos são apenas, e tão somente, para iniciar o processo penal. Assim, não há nenhum tipo de condenação, apenas a eventual abertura de processo. Portanto, não há nenhuma causa de inelegibilidade, seja porque o processo está começando, haverá dilação probatória, ampla defesa e contraditório, de acordo com o devido processo legal, seja porque a imputação que lhe é feita é de menor potencial ofensivo."