STF condena major do ES e mais seis réus por trama golpista

Angelo Martins Denicoli é acusado de integrar grupo responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:13

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022 Crédito: Facebook/Reprodução

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu condenar os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre os condenados, pelos votos de quatro dos cinco ministros que integram o colegiado, está o major do Exército Angelo Martins Denicoli, morador de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O militar teve a pena fixada em mais de 17 anos de prisão, com cumprimento em regime inicialmente fechado.

O major do Espírito Santo é acusado de integrar grupo responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro. Os votos pela condenação foram proferidos pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, e acompanhados por Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição.

"O núcleo de desinformação promoveu um conjunto de práticas delituosas que levou à intimidação sutil e eficiente, produzida pelas mídias sociais. Com as mensagens falsas, direcionadas, assolou-se a irritabilidade política, como campo minado nas relações sociais", ressaltou Cármen Lúcia durante o voto.

Além de Denicoli, fazem parte do núcleo os seguintes investigados: Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército); Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército); Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército); Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército); Marcelo Araújo Bormevet (policial federal) e Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.

Eles respondiam pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

