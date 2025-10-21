Home
>
Política
>
STF condena major do ES e mais seis réus por trama golpista

STF condena major do ES e mais seis réus por trama golpista

Angelo Martins Denicoli é acusado de integrar grupo responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:13

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022 Crédito: Facebook/Reprodução

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu condenar os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre os condenados, pelos votos de quatro dos cinco ministros que integram o colegiado, está o major do Exército Angelo Martins Denicoli, morador de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O militar teve a pena fixada em mais de 17 anos de prisão, com cumprimento em regime inicialmente fechado.

Recomendado para você

Angelo Martins Denicoli é acusado de integrar grupo responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro

STF condena major do ES e mais seis réus por trama golpista

Militar do Espírito Santo é acusado de fazer parte do Núcleo 4, responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro

STF forma maioria para condenar major do ES e mais 6 réus por trama golpista

Conselheiro foi escolhido nesta terça-feira (21) para suceder Domingos Taufner e ficar à frente do TCES durante o biênio 2026/2027

Luiz Carlos Ciciliotti é eleito presidente do Tribunal de Contas do ES

O major do Espírito Santo é acusado de integrar grupo responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro. Os votos pela condenação foram proferidos pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, e acompanhados por Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição. 

"O núcleo de desinformação promoveu um conjunto de práticas delituosas que levou à intimidação sutil e eficiente, produzida pelas mídias sociais. Com as mensagens falsas, direcionadas, assolou-se a irritabilidade política, como campo minado nas relações sociais", ressaltou Cármen Lúcia durante o voto. 

Além de Denicoli, fazem parte do núcleo os seguintes investigados: Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército); Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército); Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército); Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército); Marcelo Araújo Bormevet (policial federal) e Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.

Eles respondiam pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA NO ES:

STF forma maioria para condenar major do ES e mais 6 réus por trama golpista

Luiz Carlos Ciciliotti é eleito presidente do Tribunal de Contas do ES

Moraes vota para condenar major capixaba por tentativa de golpe

Trama golpista: Moraes diz não haver dúvidas da participação de major do ES

Trama golpista: STF retoma julgamento de núcleo com major do ES; acompanhe

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais