Sem surpresas, governistas dominam comando de comissões na Assembleia do ES

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Ellen Campanharo/Ales

Sem surpresas, deputados estaduais alinhados ao governador Renato Casagrande (PSB) dominaram as presidências das comissões temáticas da Assembleia Legislativa do Espírito Santo . Os nomes dos parlamentares que vão ficar à frente de 16 colegiados temáticos foram definidos até esta quarta-feira (10).

É pelas comissões que os projetos tramitam na Casa, antes da votação em plenário. Dominar esses espaços pode ser decisivo para o governo e também pode dar visibilidade e capital político para os deputados. E, conforme A Gazeta já havia apurado , o Palácio Anchieta conseguiu posicionar os aliados.

Entre as mais importantes comissões estão a de Finanças e a de Constituição e Justiça. Freitas (PSB), casagrandista de primeira hora, é o novo presidente da de Finanças.

À frente do colegiado de Justiça continuará Fabrício Gandini (Cidadania), também aliado do governador, após decisão tomada nesta quarta. O vice-presidente da comissão será Vandinho Leite (PSDB), que comunicou que a reunião dos deputados será às segundas-feiras, às 11 horas.

Também nesta quarta foi definido o comando da Comissão de Cultura. Como já era previsto, será presidida pela deputada Iriny Lopes (PT). O vice será Gandini.

São os membros das comissões que escolhem quem vai presidir os grupos. E o coordenador do bloco que definiu os integrantes das comissões foi Dary Pagung (PSB), líder do governo na Assembleia.

Um dos espaços conquistados pela base aliada ao Palácio Anchieta foi a presidência da Comissão de Segurança, em decisão tomada na terça (9). Sai Danilo Bahiense (ex-PSL e hoje sem partido) e entra Luiz Durão (PDT).

Mas nem tudo mudou. A Comissão de Infraestrutura permanece sob o comando de Marcelo Santos (Pode), tendo como vice Alexandre Xambinho (PL). O colegiado de Agricultura também continua a ser presidido pela deputada Janete de Sá (PMN), o vice é Marcos Garcia (PV). Ela anunciou que as reuniões ocorrerão quinzenalmente, às terças, às 10 horas.

Três colegiados que também seguirão com os mesmos presidentes são Ciência e Tecnologia; Turismo e Desporto; e Cooperativismo. O primeiro terá Alexandre Xambinho e Janete de Sá; já o segundo, Carlos Von (Avante) e Torino Marques (PSL); o terceiro, Pr. Marcos Mansur (PSDB) e Doutor Hudson Leal (Republicanos). Mansur anunciou que as reuniões serão quinzenalmente, às terças.

MUDANÇAS

Outra comissão que realizou eleição foi a de Educação, que passa a ser chefiada pelo deputado Bruno Lamas (PSB), tendo como vice Coronel Alexandre Quintino (PSL). Apenas Sergio Majeski (PSB) votou contra a chapa. Lamas informou que os encontros serão semanais, às terças, a partir das 13 horas. O deputado Freitas (PSB) é o novo presidente do colegiado de Finanças e o vice é Marcelo Santos. As reuniões serão às segundas-feiras, às 13h30.

A comissão de Segurança, comandada agora por Durão, tem como vice-presidente o Coronel Alexandre Quintino. Danilo Bahiense e Capitão Assumção (Patriota) se manifestaram de forma contrária à chapa. Bahiense argumentou que entendia que um dos três parlamentares que fazem parte do colegiado e são oriundos das forças de segurança deveria presidi-lo.

A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas elegeu Bahiense como presidente e Capitão Assumção (Patri) como vice. Já o colegiado de Saúde permanece sob o comando de Doutor Hércules (MDB), tendo como vice o Dr. Emílio Mameri (PSDB), com reuniões às terças-feiras, às 9h.

A Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos terá como novo presidente o deputado Luciano Machado (PV), o vice será Bruno Lamas. Machado avisou que as reuniões serão feitas quinzenalmente, às terças-feiras, às 10 horas.

Na segunda-feira (8), após o término da sessão, três colegiados definiram suas presidências. A Comissão de Assistência Social será comandada por Marcos Garcia (PV) e o vice será Doutor Hércules. Meio Ambiente permanece com o Dr. Rafael Favatto (Patri), tendo como vice Bruno Lamas (PSB). E Defesa do Consumidor será presidida por Vandinho Leite (PSDB) o vice vai ser o Delegado Danilo Bahiense (sem partido).

MAJESKI PEDIU PRA SAIR

Majeski solicitou a retirada do nome dele de todas as comissões para as quais foi indicado como suplente.

O COMANDO DAS 16 COMISSÕES DA ASSEMBLEIA

Comissão de Agricultura

Janete de Sá (PMN) – presidente

Marcos Garcia (PV) – vice-presidente



Comissão de Assistência Social

Marcos Garcia (PV) – presidente

Doutor Hércules (MDB) – vice-presidente



Comissão de Cidadania e Direitos Humanos

Luciano Machado (PV) – presidente

Bruno Lamas (PSB) – vice-presidente



Comissão de Ciência e Tecnologia

Alexandre Xambinho (PL) – presidente

Janete de Sá (PMN) – vice-presidente



Comissão de Constituição e Justiça

Fabrício Gandini (Cidadania) – presidente



Vandinho Leite (PSDB) – vice-presidente



Comissão de Cooperativismo

Pr. Marcos Mansur (PSDB) – presidente

Doutor Hudson Leal (Republicanos) – vice-presidente



Comissão de Cultura

Iriny Lopes (PT) – presidente



Fabrício Gandini (Cidadania) – vice-presidente



Comissão de Defesa do Consumidor

Vandinho Leite (PSDB) – presidente

Delegado Danilo Bahiense (sem partido) – vice-presidente



Comissão de Educação

Bruno Lamas (PSB) – presidente

Coronel Alexandre Quintino (PSL) – vice-presidente



Comissão de Finanças

Freitas (PSB) – presidente

Marcelo Santos (Pode) – vice-presidente



Comissão de Infraestrutura

Marcelo Santos (Pode) – presidente

Alexandre Xambinho (PL) – vice-presidente



Comissão de Meio Ambiente

Dr. Rafael Favatto (Patri) – presidente

Bruno Lamas (PSB) – vice-presidente



Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas

Delegado Danilo Bahiense (sem partido) – presidente

Capitão Assumção (Patri) – vice-presidente



Comissão de Saúde

Doutor Hércules (MDB) – presidente

Dr. Emilio Mameri (PSDB) – vice-presidente



Comissão de Segurança

Luiz Durão (PDT) – presidente

Coronel Alexandre Quintino (PSL) – vice-presidente



Comissão de Turismo