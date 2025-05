Passo a passo

Saiba como usar portal e aplicativo com mais de 250 serviços do ES

Ferramenta lançada pelo governo do Estado tem assistente virtual que tira dúvidas e encaminha o cidadão para serviços como pagamento de IPVA e consulta de rendimento escolar dos filhos nas escolas

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de maio de 2025 às 17:23

Nova ferramenta pode ser acessada por aplicativo ou via portal Crédito: João Barbosa

Segundo o governo do Estado, que lançou a novidade na manhã desta segunda-feira (26), os capixabas agora contam com a assistente virtual Lia, inédita no país para serviços de conexão entre órgãos públicos e cidadãos. A ideia é que a população do Espírito Santo não precise mais sair de casa para ter acesso a mais de 90% dos serviços prestados pelo Estado. Ainda de acordo com o Executivo estadual, a integração com ferramentas que ainda não foram disponibilizadas será feita gradualmente nos próximos meses.>

Mas, afinal, como funciona a ferramenta?

Disponível no endereço on-line es.gov.br, que funciona como o portal do governo também em um aplicativo — já disponível para Android e em elaboração para iOS (Iphone) —, a inteligência artificial capixaba pode ser acessada com o ES Login e também com a conta Gov.br, do portal de serviços do governo federal. >

A partir do login, com o fornecimento de informações pessoais como nome completo e CPF, o portal cria um acesso único em que o usuário pode fazer perguntas para a assistente virtual ou pesquisar sobre o serviço desejado.>

Chat com inteligência artificial tira dúvidas sobre os serviços ofertados Crédito: Reprodução / ES.Gov

Dentro do portal, a partir dos dados vinculados ao cadastro do cidadão, a ferramenta reúne informações sobre a propriedade de veículos, a matrícula e o desenvolvimento de filhos do cidadão em escolas públicas e também sobre a necessidade de retirada de remédios na Farmácia Cidadã, por exemplo. >

Na página inicial, através da aba “Serviços Disponíveis”, o cidadão pode conferir quais são os atendimentos oferecidos de forma on-line e quais são os ofertados presencialmente no Estado. Além disso, o usuário também pode pesquisar sobre órgãos e secretarias capixabas, visualizando informações como horário de funcionamento e endereço das pastas.>

Para solicitar um dos serviços ofertados, o cidadão pode perguntar à IA ou escrever o que precisa na aba de pesquisa. A partir daí, é só seguir o passo a passo:>

Clicar no botão “solicitar”;



Autorizar o acesso aos dados pessoais;



Conferir a descrição e as informações sobre o pedido a ser feito;



Preencher uma ficha com dados pessoais e, se necessário, anexar documentos solicitados pelo portal;



Marcar as declarações de autorização do uso dos dados para prosseguimento do pedido.

Facilitador para os capixabas

Segundo o governador Renato Casagrande, a novidade surge como um facilitador da vida dos capixabas, que, com uma identidade digital, vão passar a ter acesso a mais de 660 serviços. >

“Temos mais de 600 serviços ofertados pelo governo do Estado à população. O que nós estamos apresentando à sociedade é uma plataforma de serviço digital, iniciando com 252 serviços de forma eletrônica utilizando a inteligência artificial. Estamos mudando de posição em termos de oferta de serviços. Essa plataforma estará em evolução permanente e chegará ao máximo de serviços que for possível”, diz Casagrande.>

Já segundo Victor Murad, subsecretário estadual de Transformação Digital, a ferramenta proporciona “conveniência, facilidade e agilidade com inteligência artificial de última geração”.>

“O novo portal é um dos mais avançados programas públicos de serviços à população. Na prática, funcionalidades que, geralmente, acontecem de forma presencial, com a plataforma serão realizadas também de forma on-line, o que deve desafogar o atendimento nas instituições do governo”, destaca.>

Links para acesso

O portal pode ser acessado no site portal.es.gov.br e também no endereço www.es.gov.br;





O aplicativo para Android, disponível de forma gratuita, pode ser baixado na loja de aplicativos Play Store;





Já a versão para iOS (Iphone), segundo o governo estadual, deve ser liberada em breve na plataforma App Store.

