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Eleições 2024

Quiz: você conhece os candidatos a prefeito de Cariacica?

A Gazeta preparou uma série de perguntas para testar o conhecimento do eleitor sobre os três concorrentes do município no pleito de outubro; confira
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

30 set 2024 às 17:53

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 17:53

Faltando poucos dias para o primeiro turno das Eleições 2024, será que o eleitor já conhece bem quem está na disputa para a Prefeitura de Cariacica? No município, concorrem a professora Célia Tavares (PT), o prefeito Euclério Sampaio (MDB) e o pastor Ivan Bastos (PL). Porém, mais que os nomes e suas áreas de atuação, é bom pesquisar um pouco mais sobre a história política, posicionamentos e propostas antes de decidir o voto. Então, A Gazeta preparou uma série de perguntas para testar o conhecimento do eleitor sobre aqueles que querem assumir o comando da cidade. Confira!

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