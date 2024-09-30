Quiz: você conhece os candidatos a prefeito de Cariacica?

Faltando poucos dias para o primeiro turno das Eleições 2024, será que o eleitor já conhece bem quem está na disputa para a Prefeitura de Cariacica? No município, concorrem a professora Célia Tavares (PT), o prefeito Euclério Sampaio (MDB) e o pastor Ivan Bastos (PL). Porém, mais que os nomes e suas áreas de atuação, é bom pesquisar um pouco mais sobre a história política, posicionamentos e propostas antes de decidir o voto. Então, A Gazeta preparou uma série de perguntas para testar o conhecimento do eleitor sobre aqueles que querem assumir o comando da cidade. Confira!