Quaest: veja como fica migração de voto no ES entre 1ª e 2ª vagas no Senado

Pela imagem é possível ver que os eleitores que avaliam votar em Renato Casagrande (PSB) como primeira opção podem votar para segunda vaga em Sérgio Meneguelli (PSD), Fabiano Contarato (PT), Evair de Melo (Republicanos), Rose de Freitas (MDB), Maguinha Malta (PL) e outros candidatos. Outros se mostram indecisos ou podem votar em branco ou nulo no segundo voto.





No caso dos moradores do Espírito Santo que têm em Meneguelli a opção de primeiro voto, boa parte mira optar por Casagrande como segunda opção. Outra parte se divide entre os demais candidatos ou até na opção branco/nulo.





Já os eleitores que têm Maguinha Malta (PL) como primeira opção podem escolher por votar também em Casagrande, Meneguelli, Evair de Melo e Marcos do Val (Avante).





No caso dos votantes que têm em Contarato a primeira opção nas urnas, o segundo voto está dividido em Casagrande e Meneguelli, enquanto outra parte está indecisa.





Os candidatos com menos de 5% das intenções de voto estão agregados em Outros. A pesquisa Quaest não divulgou a migração de votos numericamente.





Neste ano, são duas vagas em disputa no Senado, hoje ocupadas pelos senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante). Na terceira vaga, está Magno Malta (PL), que continua no cargo até 2030, já que o mandato de senador é de oito anos.