Quaest: veja como fica migração de voto no ES entre 1ª e 2ª vagas no Senado

A pesquisa Quaest divulgada na sexta-feira (25) mostra como deve ser a migração dos votos do eleitor capixaba na escolha por dois candidatos entre os 11 que concorrem às duas vagas disponíveis para o Espírito Santo no Senado nas Eleições 2026.
Levantamento feito a pedido da TV Gazeta revela a transferência de voto entre a 1ª e a 2ª vaga na intenção de voto estimulada para senador.
No gráfico abaixo é possível ver como os eleitores capixabas estão avaliando os dois votos no Senado.
Pela imagem é possível ver que os eleitores que avaliam votar em Renato Casagrande (PSB) como primeira opção podem votar para segunda vaga em Sérgio Meneguelli (PSD), Fabiano Contarato (PT), Evair de Melo (Republicanos), Rose de Freitas (MDB), Maguinha Malta (PL) e outros candidatos. Outros se mostram indecisos ou podem votar em branco ou nulo no segundo voto.
No caso dos moradores do Espírito Santo que têm em Meneguelli a opção de primeiro voto, boa parte mira optar por Casagrande como segunda opção. Outra parte se divide entre os demais candidatos ou até na opção branco/nulo.
Já os eleitores que têm Maguinha Malta (PL) como primeira opção podem escolher por votar também em Casagrande, Meneguelli, Evair de Melo e Marcos do Val (Avante).
No caso dos votantes que têm em Contarato a primeira opção nas urnas, o segundo voto está dividido em Casagrande e Meneguelli, enquanto outra parte está indecisa.
Os candidatos com menos de 5% das intenções de voto estão agregados em Outros. A pesquisa Quaest não divulgou a migração de votos numericamente.
Neste ano, são duas vagas em disputa no Senado, hoje ocupadas pelos senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante). Na terceira vaga, está Magno Malta (PL), que continua no cargo até 2030, já que o mandato de senador é de oito anos.
De forma geral, Renato Casagrande (PSB) lidera a preferência do eleitor para o Senado no Espírito Santo, com 25% das intenções de voto, oscilando negativamente três pontos em relação à pesquisa realizada em agosto.
Sérgio Meneguelli (PSD) aparece nesta rodada com 11% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Fabiano Contarato (PT) e Maguinha Malta (PL), ambos com 9%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
Contarato e Maguinha seguem também tecnicamente empatados com Rose de Freitas (MDB), que tem 7%, e Evair de Melo (Republicanos), com 6%.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.
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