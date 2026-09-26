Por que a Bíblia evangélica é diferente da católica

"A própria formação do cânone judaico não ocorreu de uma hora para a outra", diz Moraes. "Foram seis ou sete séculos em que eles discutiram quais eram os livros aceitos. É um debate que se arrastou até praticamente o final do primeiro século [da atual Era], com muita disputa sobre que livro entraria e que livro não entraria e um forte apelo à tradição."