O que empresas podem fazer antes que funcionário chegue ao limite

Também precisamos superar a ideia de que promover saúde mental significa apenas oferecer ferramentas individuais. Meditação, atividade física, sono e regulação emocional são importantes, mas não podem servir para adaptar pessoas a jornadas impossíveis, metas incoerentes ou culturas tóxicas. Evidências mostram que intervenções, como mudanças na jornada, na organização das tarefas e no ambiente psicossocial, podem melhorar as condições de trabalho e o bem-estar.



À empresa cabe identificar e reduzir riscos psicossociais, criar políticas coerentes e oferecer canais de apoio. À liderança construir segurança, clareza, justiça, reconhecimento e condições reais de trabalho. Às pessoas desenvolver recursos de autocuidado e buscar ajuda, sem assumir sozinhas a responsabilidade por problemas criados pelo sistema.



Setembro Amarelo é um convite ao acolhimento e à busca de ajuda, mas também à prevenção: olhar para o que acontece antes do pedido de socorro. Uma organização demonstra cuidado não apenas quando oferece suporte na crise, mas quando cria condições para que as pessoas não precisem chegar ao limite para serem ouvidas.



Talvez a pergunta mais transformadora neste mês não seja apenas ‘como podemos ajudar quem não está bem?’, mas também ‘que ambiente estamos ajudando a construir para que as pessoas possam ficar bem?’



