Quaest: 57% aprovam e 18% desaprovam governo de Ricardo Ferraço

A desaprovação do governo é numericamente maior entre homens (19%) do que entre mulheres (17%), enquanto a aprovação é a mesma (57%) entre os dois gêneros. A faixa etária mais favorável à gestão de Ricardo é a de 35 a 59 anos, com aprovação de 59%.





Em recorte que considera a escolaridade dos eleitores, o governador tem a maior aprovação (61%) entre os que completaram o ensino superior. Ao mesmo tempo, o grupo também é o que mais desaprova a gestão (20%). Já considerando a religião dos entrevistados, Ricardo é aprovado por 63% dos católicos, ante 49% dos evangélicos.





Entre os que se consideram lulistas, o governo é aprovado por 80%; de esquerda não lulista, 71%; independentes, 57%; de direita não bolsonarista, 49%; e bolsonaristas, 41%.





A pesquisa também mediu a avaliação do governo. A administração era considerada positiva por 40% dos eleitores em agosto, passou para 41% em setembro e agora está em 45%. Já a avaliação regular era de 35% e passou para 34%. A avaliação negativa, por sua vez, era de 5%, passou para 7% e agora está em 8%. O percentual dos que não sabem ou não quiseram responder é de 13%.