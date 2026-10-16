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Eleições 2026

Quaest: 57% aprovam e 18% desaprovam governo de Ricardo Ferraço

Levantamento foi divulgado na quarta-feira (14) e é o primeiro realizado sobre o segundo turno do pleito

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 08:00

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

16 out 2026 às 08:00

Pesquisa Quaest sobre o cenário das Eleições 2026 no Espírito Santo revela que a maior parte dos eleitores aprova a gestão do atual governador Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição em segundo turno contra o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). O levantamento foi contratado pela TV Gazeta e divulgado nesta quarta-feira (14).


Segundo a pesquisa, os entrevistados que aprovam a gestão do emedebista somam 57%, enquanto os que desaprovam são 18%. Outros 25% não sabem ou não responderam. 


Em levantamento anterior, divulgado em setembro, a aprovação era de 54% e, em agosto, de 56%. A oscilação positiva acontece dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Já a desaprovação era de 13% nos meses anteriores.


A desaprovação do governo é numericamente maior entre homens (19%) do que entre mulheres (17%), enquanto a aprovação é a mesma (57%) entre os dois gêneros. A faixa etária mais favorável à gestão de Ricardo é a de 35 a 59 anos, com aprovação de 59%.


Em recorte que considera a escolaridade dos eleitores, o governador tem a maior aprovação (61%) entre os que completaram o ensino superior. Ao mesmo tempo, o grupo também é o que mais desaprova a gestão (20%). Já considerando a religião dos entrevistados, Ricardo é aprovado por 63% dos católicos, ante 49% dos evangélicos. 


Entre os que se consideram lulistas, o governo é aprovado por 80%; de esquerda não lulista, 71%; independentes, 57%; de direita não bolsonarista, 49%; e bolsonaristas, 41%.


A pesquisa também mediu a avaliação do governo. A administração era considerada positiva por 40% dos eleitores em agosto, passou para 41% em setembro e agora está em 45%. Já a avaliação regular era de 35% e passou para 34%. A avaliação negativa, por sua vez, era de 5%, passou para 7% e agora está em 8%. O percentual dos que não sabem ou não quiseram responder é de 13%. 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.

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