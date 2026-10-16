Havan mantém interesse em abrir lojas em mais 5 municípios do ES

Ainda sem previsão de novas lojas no território capixaba, Hang explica que a empresa quer, primeiro, concluir as obras da unidade de Vila Velha. A previsão é de que a loja comece a operar no próximo mês, com a inauguração prevista para o dia 21 de novembro. “Estamos finalizando a parte de trás, da loja, e a montagem interna”, pontua o diretor.





Mais de 15 anos depois, a unidade de Vila Velha será a segunda da Havan no Espírito Santo. A primeira foi inaugurada em maio de 2015, em Linhares, no Norte do Estado. “Desde então, sempre estamos procurando por áreas, tanto na Grande Vitória quanto na região Sul (do ES)”, explica Nilton Hang.