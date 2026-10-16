Os desafios do SUS — e o que crise do sistema de saúde britânico pode ensinar: 'No Brasil, tudo ainda é muito focado no médico como autoridade final'

Ela vê aí uma lição para o Brasil, onde esses profissionais já existem, mas nem sempre estão disponíveis em todas as unidades e ou têm a mesma autonomia: "Por que um idoso que está com dificuldade para tomar uma medicação precisa ficar numa fila durante duas ou três semanas para uma consulta com o médico, se pode ser muito bem atendido pelo farmacêutico que vai poder explicar de forma didática como proceder?", questiona.