Redução da maioridade penal: as diferenças nas propostas de Lula e Flávio Bolsonaro

"Eu vou retirar de pauta a PEC da segurança pública, nós vamos aguardar os entendimentos das senadoras, senadores sobre o texto porque agora estou sendo o culpado de emendas que foram apresentadas, de que vai alterar o texto e vai voltar pra Câmara, e que e não pode ser uma decisão a açodada", disse Alcolumbre no fim da tarde de quinta.