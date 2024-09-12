PT de Linhares avalia lançar ex-secretário como novo candidato a prefeito

Sede da Prefeitura de Linhares Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares

Após Galego (PT) renunciar à candidatura a prefeito de Linhares , na noite de quarta-feira (11), a legenda vai se reunir com PV e PCdoB, com quem forma a Federação Brasil da Esperança, para decidir quem será o novo candidato a entrar na disputa. A articulação ocorre a menos de um mês para o 1º turno das Eleições 2024 , marcado para o dia 6 de outubro.

Em conversa com A Gazeta, na manhã desta quinta-feira (12), a presidente do PT em Linhares, Maria Tereza da Silva Brandão, disse que a federação cogita indicar o ex-secretário municipal de Cultura Roberto Cordeiro, do PCdoB, para ser o candidato a prefeito. E ainda avalia o nome de duas petistas para a vaga de vice.

“Vamos registrar outra chapa”, afirmou Tereza. Com essa decisão, o então vice de Galego, Teobaldo Heleodoro (PT), também deixa a disputa.

O documento com a renúncia de Galego foi protocolado virtualmente no Processo Judicial Eletrônico (PJe), da Justiça Eleitoral, na noite de quarta-feira (11). Veja abaixo.

Documento com renúncia do candidato do PT em Linnhares Crédito: Justiça Eleitoral

O que ocorre após a renúncia

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , a desistência de um candidato com o registro homologado deve ser expressa em documento com data, reconhecido em cartório ou assinado na presença de um servidor da Justiça Eleitoral, que certificará o fato.

Em casos de renúncia ao registro de candidatura reconhecida por decisão judicial, a pessoa desistente fica impedida de voltar a concorrer ao mesmo cargo na mesma eleição.

A legislação também permite que o partido, a federação ou a coligação substitua candidatos que tiveram o registro indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciaram ou faleceram após o termo final do prazo do registro (15 de agosto). A escolha do substituto, bem como o pedido de registro, devem ser feitos até 10 dias contados do fato que deu origem à substituição.

Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a mudança só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a alteração poderá ser efetivada após esse prazo.

Entretanto, se a substituição ocorrer após a geração das tabelas para a elaboração da lista de candidatas e candidatos e preparação das urnas, o substituto concorrerá com o nome, o número e a fotografia da pessoa substituída.

TRE-ES deu decisão contra o partido

No último dia 2, o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, do TRE-ES, analisou embargos de declaração do PT sobre a filiação de José Carlos e deu um voto duro contra o partido.

“Extrai-se dos autos, porém, que a questão de fundo abordada pelo embargante já foi exaustivamente apreciada no julgamento do pedido formulado na petição cível, tendo o voto condutor da resolução consignado, de maneira clara e sem omissões, que o senhor José Carlos Elias não se encontra quite com a Justiça Eleitoral, por estar com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação por improbidade administrativa, não podendo exercer o direito ao voto, nem regularizar sua situação eleitoral, enquanto perdurar referido impedimento, com base em certidão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral, datada em 16.05.2024”.

Mesmo com a decisão do TRE-ES, o partido já vinha conversando internamente sobre a possibilidade de substituir Galego por José Carlos Elias, conforme apurado por A Gazeta com interlocutores da legenda na cidade.

Em conversa por telefone com a reportagem, o político não quis dar detalhes sobre a decisão, mas justificou que a renúncia foi por “motivos pessoais e familiares”.

“Recebi com humildade o resultado da pesquisa, agradeço aos amigos e companheiros dos Partidos da Federação (PT – PCdoB – PV) e lamento que no atual momento, por motivos pessoais, não possa mais continuar participando deste pleito. Saberá a direção da Federação de Linhares (PT – PCdoB – PV), a seu tempo, indicar o melhor caminho para continuarmos contribuindo neste importante momento da vida cívica do nosso município”, declarou Galego.