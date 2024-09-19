Viatura da Polícia Rodoviária Federal: abordagem de veículos só em casos de impedimento do tráfego e infrações de trânsito Crédito: Divulgação/ PRF

O documento regulamenta a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas Eleições 2024 . Entre as medidas, está a proibição de bloqueios de estradas para fins meramente administrativos ou para apuração de descumprimento de obrigação veicular, para não dificultar a livre circulação de eleitores. Ainda assim, a portaria permite a abordagem de veículos e condutores em casos de impedimento do tráfego e infrações de trânsito.

Caso não aconteça o flagrante desrespeito às regras de trânsito ou de prática de crime, segundo o TSE, eventuais necessidades de bloqueio deverão ser comunicadas e justificadas à presidência do Tribunal Regional Eleitoral em tempo hábil. Os agentes ainda precisarão indicar rotas alternativas para garantir a livre locomoção das pessoas.

A portaria conjunta nº 1/2024 foi assinada pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia , e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski , durante cerimônia, em Brasília.

De acordo com a ministra, a portaria conjunta tem o “objetivo de não permitir que o Estado atrapalhe o direito fundamental de todo mundo, que é o direito de livremente se locomover para chegar ao local de votação e exercer, igualmente, livremente, o direito de voto”.

Your browser does not support the audio element. PRF não vai poder fazer blitz ou bloquear estradas nos dias da eleição

Lewandowski afirmou que a medida vem para impedir que operações da PRF interfiram no processo eleitoral e ainda citou o caso de 2022 . “Não veremos a repetição dos vergonhosos atos que ocorreram no passado recente, em que os eleitores foram impedidos, pelo esforço do próprio Estado, de se locomover livremente até o local das eleições”.