Prefeitura de Vitória prorroga atendimento remoto até o fim de setembro

Atendimento nas repartições da Prefeitura de Vitória antes da pandemia de Covid-19 Crédito: Divulgação/PMV

até o dia 30 de setembro nas repartições municipais. A definição foi estabelecida em decreto do prefeito Prefeitura de Vitória prorrogou o prazo de atendimento remoto e on-line ao públiconas repartições municipais. A definição foi estabelecida em decreto do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), nesta segunda-feira (31).

A manutenção da suspensão do atendimento presencial não se aplica às áreas de Saúde e demais atividades essenciais, como Guarda Municipal, coleta de lixo, fiscalização, entre outras.

Para esta definição de prorrogar a suspensão do expediente presencial, o decreto considerou a classificação da cidade de Vitória em grau moderado no Mapa de Risco Estadual para combate ao coronavírus, "no qual ainda persiste a necessidade de adoção de cautelas e medidas capazes de prevenir a disseminação da Covid-19, especialmente mediante a redução de circulação e de aglomeração de pessoas".

Segundo informações da prefeitura, para que o atendimento à população não seja prejudicado, todos os servidores têm acesso a um sistema Citrix, que permite entrar na intranet da Prefeitura, dando condições técnicas de dar as respostas com rapidez aos moradores. Nele, as documentações são virtuais, bem como os novos processos eletrônicos recebidos. Ao todo, 9,5 mil servidores da Prefeitura de Vitória atuam em home office desde 18 de março.

Também por força de decreto, continuam suspensas as atividades educacionais presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada no município de Vitória até 30 de setembro.

O governo do Estado já havia determinado a suspensão das aulas presenciais nas escolas da educação infantil, ensinos fundamental e médio, educação profissional e os eventos com a participação de público até o dia 30 de setembro no Espírito Santo, em decisão publicada no último sábado (29) em uma edição extra do Diário Oficial do Estado.

NOVO DECRETO VAI ADEQUAR NORMA MUNICIPAL À ESTADUAL

A Prefeitura de Vitória informou à reportagem de A Gazeta que as instituições de ensino superior sediadas na Capital vão seguir o decreto estabelecido pelo governo do Estado. Um novo texto no Diário Oficial do município nesta terça-feira (1º) com a adequação.

9,5 mil É o número de servidores da Prefeitura de Vitória em home office desde 18 de março

Segundo a prefeitura, o trabalho em home office tem possibilitado uma economia de gastos. Enquanto em janeiro deste ano o município gastou R$ 1.284.004,00 para pagar a conta de energia, em junho essa despesa despencou para R$ 477.851,46, o que significa 62,7% a menos. Já a conta de água caiu 56,1%, de R$ 555.153,00 no início do ano para R$ 243.538,14.