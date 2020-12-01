Arnaldinho Borgo diz que vai viabilizar Festa da Penha em 2021

Arnaldinho Borgo foi eleito prefeito de Vila Velha, no segundo turno, no domingo (29). Na foto, ele participa de debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória, ainda durante a campanha Crédito: Fernando Madeira

"Sou devoto de Nossa Senhora da Penha. Se depender de mim a gente vai transformá-la (a Festa da Penha) na maior festa mariana do Brasil. Da mesma forma outras festas que temos em Vila Velha, como o Jesus Vida Verão. Se depender de mim, transformaremos na melhor que vai ter no país para fazer a atração de turistas para Vila Velha. Para isso, a gente precisa de infraestrutura, se articular", disse em entrevista à Rádio CBN Vitória na tarde desta segunda-feira (30).

Especificamente sobre a Festa da Penha, o prefeito eleito afirmou que vai dialogar com o Frei Paulo, guardião e reitor do Convento, e com a empresa que faz a organização do evento. "Se depender do município, estaremos de portas abertas para atender todos os turistas e ajudar da melhor forma a organizar a Festa da Penha nesse período de pandemia".

A Festa da Penha, dedicada à padroeira do Estado, Nossa Senhora da Penha, é a maior manifestação religiosa do Espírito Santo e a terceira maior festa mariana do Brasil, acontecendo a partir do domingo de Páscoa por mais oito dias.

Arnaldinho não detalhou como será o evento em 2021, se presencial, virtual ou híbrido. Neste ano, justamente por conta da pandemia, a programação foi toda feita de forma remota, transmitida pela internet e pelo rádio.



Já o Jesus Vida Verão é considerado o maior evento evangélico de praia do país e acontece, tradicionalmente, em janeiro.

Ainda sobre o turismo na cidade, o prefeito eleito de Vila Velha ressaltou que o objetivo da prefeitura durante seu mandato será investir em infraestrutura para atrair mais turistas para o município.