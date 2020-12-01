Arnaldinho Borgo diz que vai viabilizar Festa da Penha em 2021

As festas religiosas de Vila Velha estão na agenda do prefeito eleito da cidade Arnaldinho Borgo (Podemos). Ele afirmou que pretende fazer da Festa da Penha a maior manifestação mariana do Brasil e que estará à disposição dos organizadores para viabilizar o evento mesmo durante a pandemia de coronavírus.
"Sou devoto de Nossa Senhora da Penha. Se depender de mim a gente vai transformá-la (a Festa da Penha) na maior festa mariana do Brasil. Da mesma forma outras festas que temos em Vila Velha, como o Jesus Vida Verão. Se depender de mim, transformaremos na melhor que vai ter no país para fazer a atração de turistas para Vila Velha. Para isso, a gente precisa de infraestrutura, se articular", disse em entrevista à Rádio CBN Vitória na tarde desta segunda-feira (30).
Especificamente sobre a Festa da Penha, o prefeito eleito afirmou que vai dialogar com o Frei Paulo, guardião e reitor do Convento, e com a empresa que faz a organização do evento. "Se depender do município, estaremos de portas abertas para atender todos os turistas e ajudar da melhor forma a organizar a Festa da Penha nesse período de pandemia".
A Festa da Penha, dedicada à padroeira do Estado, Nossa Senhora da Penha, é a maior manifestação religiosa do Espírito Santo e a terceira maior festa mariana do Brasil, acontecendo a partir do domingo de Páscoa por mais oito dias.
Arnaldinho não detalhou como será o evento em 2021, se presencial, virtual ou híbrido. Neste ano, justamente por conta da pandemia, a programação foi toda feita de forma remota, transmitida pela internet e pelo rádio.
Já o Jesus Vida Verão é considerado o maior evento evangélico de praia do país e acontece, tradicionalmente, em janeiro.
Ainda sobre o turismo na cidade, o prefeito eleito de Vila Velha ressaltou que o objetivo da prefeitura durante seu mandato será investir em infraestrutura para atrair mais turistas para o município.
"A gente tem o Convento da Penha, que atrai o maior número de turistas do Espírito Santo. Mas, em contrapartida, tem o Parque da Prainha, que não tem nem banco para sentar. Existe um projeto do Parque da Prainha, vamos fazer captação de recurso. Temos também o desejo muito grande em levar infraestrutura para a Ponta da Fruta e nova Ponta de Fruta, que é um balneário lindíssimo, que já foi palco de grandes eventos, mas que ficou esquecido por mais de 30 anos. A orla da Ponta da Fruta não tem calçadão, iluminação, saneamento básico. Como a gente fala de turismo num lugar desse? Então a gente tem o desafio de dar infraestrutura. Assim como o desafio de colocar a Ponte da Madalena no lugar", apontou.