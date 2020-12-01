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Coronavírus

Arnaldinho Borgo diz que vai viabilizar Festa da Penha em 2021

Prefeito eleito de Vila Velha afirmou que a prefeitura estará à disposição para ajudar na organização do evento religioso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 21:41

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 21:41

Arnaldinho Borgo e Max Filho durante debate promovido por A Gazeta
Arnaldinho Borgo foi eleito prefeito de Vila Velha, no segundo turno, no domingo (29). Na foto, ele participa de debate realizado por A  Gazeta e CBN Vitória, ainda durante a campanha Crédito: Fernando Madeira
As festas religiosas de Vila Velha estão na agenda do prefeito eleito da cidade Arnaldinho Borgo (Podemos). Ele afirmou que pretende fazer da Festa da Penha a maior manifestação mariana do Brasil e que estará à disposição dos organizadores para viabilizar o evento mesmo durante a pandemia de coronavírus.
"Sou devoto de Nossa Senhora da Penha. Se depender de mim a gente vai transformá-la (a Festa da Penha) na maior festa mariana do Brasil. Da mesma forma outras festas que temos em Vila Velha, como o Jesus Vida Verão. Se depender de mim, transformaremos na melhor que vai ter no país para fazer a atração de turistas para Vila Velha. Para isso, a gente precisa de infraestrutura, se articular", disse em entrevista à Rádio CBN Vitória na tarde desta segunda-feira (30).
Especificamente sobre a Festa da Penha, o prefeito eleito afirmou que vai dialogar com o Frei Paulo, guardião e reitor do Convento, e com a empresa que faz a organização do evento. "Se depender do município, estaremos de portas abertas para atender todos os turistas e ajudar da melhor forma a organizar a Festa da Penha nesse período de pandemia".
A Festa da Penha, dedicada à padroeira do Estado, Nossa Senhora da Penha, é a maior manifestação religiosa do Espírito Santo e a terceira maior festa mariana do Brasil, acontecendo a partir do domingo de Páscoa por mais oito dias.
Arnaldinho não detalhou como será o evento em 2021, se presencial, virtual ou híbrido. Neste ano, justamente por conta da pandemia, a programação foi toda feita de forma remota, transmitida pela internet e pelo rádio.
Já o Jesus Vida Verão é considerado o maior evento evangélico de praia do país e acontece, tradicionalmente, em janeiro.

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Ainda sobre o turismo na cidade, o prefeito eleito de Vila Velha ressaltou que o objetivo da prefeitura durante seu mandato será investir em infraestrutura para atrair mais turistas para o município.
"A gente tem o Convento da Penha, que atrai o maior número de turistas do Espírito Santo. Mas, em contrapartida, tem o Parque da Prainha, que não tem nem banco para sentar. Existe um projeto do Parque da Prainha, vamos fazer captação de recurso. Temos também o desejo muito grande em levar infraestrutura para a Ponta da Fruta e nova Ponta de Fruta, que é um balneário lindíssimo, que já foi palco de grandes eventos, mas que ficou esquecido por mais de 30 anos. A orla da Ponta da Fruta não tem calçadão, iluminação, saneamento básico. Como a gente fala de turismo num lugar desse? Então a gente tem o desafio de dar infraestrutura. Assim como o desafio de colocar a Ponte da Madalena no lugar", apontou.

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