Loja de artigos esportivos de alto padrão abre 5ª unidade em Vitória

A Track&Field vai inaugurar até o final do ano a sua quinta loja em Vitória. Com previsão de abertura para o dia 10 de dezembro, a nova unidade, em Jardim Camburi, vai receber um investimento de R$ 800 mil.
A loja de Jardim Camburi será a segunda unidade da marca a ser inaugurada este ano. Em maio uma nova loja foi aberta na Praia do Canto, além de outra existente no bairro, que se somam a mais duas operações no Shopping Vitória.
“Jardim Camburi é o bairro mais populoso da Capital e tem uma dinâmica própria de comércio, serviços e moradia. A nova unidade faz parte do plano de crescimento da operação local, que aposta em pontos comerciais estratégicos para acompanhar a demanda por produtos e experiências ligados ao universo wellness”, explica Renata França, head da Track&Field Vitória.
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Segundo pesquisa da Imarc Group, o mercado brasileiro de vestuário esportivo movimentou US$ 4,44 bilhões (R$ 23,88 bilhões) em 2025 e pode alcançar US$ 6,20 bilhões (R$ 33,35 bilhões) até 2034, com crescimento médio anual projetado de 3,65%.