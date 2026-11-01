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Leonel Ximenes

Loja de artigos esportivos de alto padrão abre 5ª unidade em Vitória

É a segunda filial da marca a ser inaugurada este ano no bairro

Publicado em 01 de Novembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

01 nov 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Fachada da loja da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto
Fachada da loja da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto Divulgação

A Track&Field vai inaugurar até o final do ano a sua quinta loja em Vitória. Com previsão de abertura para o dia 10 de dezembro, a nova unidade, em Jardim Camburi, vai receber um investimento de R$ 800 mil. 


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A loja de Jardim Camburi será a segunda unidade da marca a ser inaugurada este ano. Em maio uma nova loja foi aberta na Praia do Canto, além de outra existente no bairro, que se somam a mais duas operações no Shopping Vitória. 


“Jardim Camburi é o bairro mais populoso da Capital e tem uma dinâmica própria de comércio, serviços e moradia. A nova unidade faz parte do plano de crescimento da operação local, que aposta em pontos comerciais estratégicos para acompanhar a demanda por produtos e experiências ligados ao universo wellness”, explica Renata França, head da Track&Field Vitória. 


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Segundo pesquisa da Imarc Group, o mercado brasileiro de vestuário esportivo movimentou US$ 4,44 bilhões (R$ 23,88 bilhões) em 2025 e pode alcançar US$ 6,20 bilhões (R$ 33,35 bilhões) até 2034, com crescimento médio anual projetado de 3,65%. 

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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