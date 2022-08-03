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Sul do ES

Prefeito de Itapemirim passa mal em casa e é levado para hospital

Doutor Antônio, como é conhecido, chegou ao posto em junho após eleição suplementar. Segundo a assessoria de imprensa, ele precisou passar por um cateterismo de urgência.
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

03 ago 2022 às 12:56

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 12:56

Antônio da Rocha Sales, conhecido como Doutor Antônio, prefeito de Itapemirim eleito em junho de 2022
Antônio da Rocha Sales, conhecido como Doutor Antônio, prefeito de Itapemirim eleito em junho de 2022 Crédito: Facebook/ Reprodução

Correção

03/08/2022 - 2:18
A primeira versão desta matéria informava que Doutor Antônio havia sofrido um infarto, de acordo com divulgação da assessoria de imprensa da Prefeitura de Itapemirim. No entanto, após a internação do prefeito, o primeiro boletim médico não confirmou o infarto. O título e o texto foram alterados.
O prefeito de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Doutor Antônio Rocha (PP) foi levado ao hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta quarta-feira (4) após sentir fortes dores no peito dentro de casa. Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura, o chefe do Executivo municipal está internado na UTI coronariana da unidade hospitalar.
O prefeito é médico e tem 55 anos. Após passar mal, ele recebeu os primeiros atendimentos no centro médico, em Itapemirim, onde os exames de sangue e o eletrocardiograma apresentaram alterações. Por isso, precisou ser imediatamente conduzido ao Hospital Evangélico de Cachoeiro.
"O prefeito passou por um cateterismo de urgência e não foi diagnosticado nenhum entupimento grave. Outros exames estão sendo realizados para concluir o diagnóstico", diz nota da assessoria.
No site da prefeitura, havia um comunicado dizendo que ele "está passando por atendimento médico, com a realização exames. O prefeito pede aos servidores e munícipes que coloquem seu nome em suas orações". A mensagem foi retirada do ar. 
Doutor Antônio está no cargo há pouco mais de um mês. Ele tomou posse em 1º de julho deste ano após uma eleição suplementar na cidade, ocorrida no mês anterior. 
O município de 35.456 eleitores teve novo pleito porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu cassar os mandatos do prefeito eleito em 2020, Thiago Peçanha (Republicanos), o Dr. Thiago, e de seu vice, Nilton Santos, o Niltinho, por abuso de poder político.
Nomeações de servidores que ocorreram no ano eleitoral de 2020 foram consideradas irregulares pela Justiça.

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