Prefeito de Itapemirim passa mal em casa e é levado para hospital

Antônio da Rocha Sales, conhecido como Doutor Antônio, prefeito de Itapemirim eleito em junho de 2022 Crédito: Facebook/ Reprodução

Correção A primeira versão desta matéria informava que Doutor Antônio havia sofrido um infarto, de acordo com divulgação da assessoria de imprensa da Prefeitura de Itapemirim. No entanto, após a internação do prefeito, o primeiro boletim médico não confirmou o infarto. O título e o texto foram alterados.

O prefeito de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, Doutor Antônio Rocha (PP) foi levado ao hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta quarta-feira (4) após sentir fortes dores no peito dentro de casa. Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura, o chefe do Executivo municipal está internado na UTI coronariana da unidade hospitalar.

O prefeito é médico e tem 55 anos. Após passar mal, ele recebeu os primeiros atendimentos no centro médico, em Itapemirim, onde os exames de sangue e o eletrocardiograma apresentaram alterações. Por isso, precisou ser imediatamente conduzido ao Hospital Evangélico de Cachoeiro.

"O prefeito passou por um cateterismo de urgência e não foi diagnosticado nenhum entupimento grave. Outros exames estão sendo realizados para concluir o diagnóstico", diz nota da assessoria.

No site da prefeitura, havia um comunicado dizendo que ele "está passando por atendimento médico, com a realização exames. O prefeito pede aos servidores e munícipes que coloquem seu nome em suas orações". A mensagem foi retirada do ar.

