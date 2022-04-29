Prazo para regularizar e tirar título de eleitor acaba nesta quarta (4)

Para garantir que todos os eleitores sejam atendidos, os cartórios eleitorais, desde a segunda-feira (2) estão com o atendimento ampliado, das 9h às 18h.



Por conta da demanda intensa nos últimos dias, várias requisições ainda estão em análise. Mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) , em poucos dias os eleitores poderão conferir a atualização de seus títulos de eleitor. Basta acompanhar o andamento do pedido pelo número de protocolo recebido. Caso seja necessário complementar algum documento, o cartório eleitoral fará contato pelo endereço de email informado no requerimento.

O TRE afirmou que o motivo mais comum para o cancelamento do título é a pessoa não ter votado nem justificado a ausência em três eleições consecutivas.

Eleição será no primeiro domingo de outubro. Para votar, o título precisa estar regularizado Crédito: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE

Rosiane Marrochi, membro da Comissão de Mesários do TRE-ES, lembra que quando o pleito tem dois turnos, como foi o caso de 2020, cada turno conta como uma eleição.

"Um outro motivo muito comum no Estado tem a ver com a biometria. A gente vinha passando por uma revisão biométrica nos municípios antes da pandemia. Então, todos os eleitores dos municípios que passaram pela revisão precisavam ir ao cartório fazer cadastro biométrico. Quando o município passa por isso e a pessoa não comparece para fazer a revisão, ela tem o titulo cancelado", explica.

COMO SABER SE MEU TÍTULO ESTÁ CANCELADO?

É possível verificar a situação do título de eleitor na área de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . É bem simples, basta escolher a opção "Consulta a Situação do Título Eleitoral". A partir do número de CPF, o órgão já aponta se o título está ativo ou cancelado.

A partir daí, é possível, pelo mesmo site, regularizar a situação se for o caso. É só escolher a opção "Regularize seu Título Eleitoral Cancelado ou Suspenso", inserir as informações pessoais como data de nascimento, CPF, nome da mãe e do pai, e seguir as instruções da tela.

Também dá pra fazer o procedimento por meio do aplicativo e-Título , do TSE.

"Todos os serviços estão sendo prestados de forma on-line. O eleitor consegue regularizar toda a situação dele sem sair de casa, inclusive nos fins de semana, ou a noite, pelo computador ou pelo celular. Não é um procedimento complexo. São poucos documentos que precisam ser anexados", explica Rosiane.

A regularização pode ainda ser feita de forma presencial. Mas é necessário agendar atendimento nos cartórios eleitorais