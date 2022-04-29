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Eleições 2022

Prazo para regularizar e tirar título de eleitor acaba nesta quarta (4)

Regularização pode ser feita 100% on-line. Quem quiser votar nas eleições de outubro tem até esta quarta (4) para emitir ou regularizar o título de eleitor
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

29 abr 2022 às 12:09

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 12:09

Quem quiser votar nas eleições de outubro tem até esta quarta-feira (4) para emitir ou regularizar o título de eleitor. Ainda assim, até a última semana, 41 mil eleitores capixabas estavam com o título cancelado.  Como A Gazeta noticiou, no início de abril eram 96 mil pessoas. Caso não procurem o serviço da Justiça Eleitoral, eles não poderão votar nas Eleições 2022
Para garantir que todos os eleitores sejam atendidos, os cartórios eleitorais, desde a segunda-feira (2)  estão com o atendimento ampliado, das 9h às 18h.
Por conta da demanda intensa nos últimos dias, várias requisições ainda estão em análise. Mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), em poucos dias os eleitores poderão conferir a atualização de seus títulos de eleitor. Basta acompanhar o andamento do pedido pelo número de protocolo recebido. Caso seja necessário complementar algum documento, o cartório eleitoral fará contato pelo endereço de email informado no requerimento.
O TRE afirmou que o motivo mais comum para o cancelamento do título é a pessoa não ter votado nem justificado a ausência em três eleições consecutivas.
Novas urnas eletrônicas são apresentadas pelo TSE
Eleição será no primeiro domingo de outubro. Para votar, o título precisa estar regularizado Crédito: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE
Rosiane Marrochi, membro da Comissão de Mesários do TRE-ES, lembra que quando o pleito tem dois turnos, como foi o caso de 2020, cada turno conta como uma eleição. 
"Um outro motivo muito comum no Estado tem a ver com a biometria. A gente vinha passando por uma revisão biométrica nos municípios antes da pandemia. Então, todos os eleitores dos municípios que passaram pela revisão precisavam ir ao cartório fazer cadastro biométrico. Quando o município passa por isso e a pessoa não comparece para fazer a revisão, ela tem o titulo cancelado", explica. 

COMO SABER SE MEU TÍTULO ESTÁ CANCELADO?

É possível verificar a situação do título de eleitor na área de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É bem simples, basta escolher a opção "Consulta a Situação do Título Eleitoral". A partir do número de CPF, o órgão já aponta se o título está ativo ou cancelado.
A partir daí, é possível, pelo mesmo site, regularizar a situação se for o caso. É só escolher a opção "Regularize seu Título Eleitoral Cancelado ou Suspenso", inserir as informações pessoais como data de nascimento, CPF, nome da mãe e do pai, e seguir as instruções da tela.
Também dá pra fazer o procedimento por meio do aplicativo e-Título , do TSE.

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"Todos os serviços estão sendo prestados de forma on-line. O eleitor consegue regularizar toda a situação dele sem sair de casa, inclusive nos fins de semana, ou a noite, pelo computador ou pelo celular. Não é um procedimento complexo. São poucos documentos que precisam ser anexados", explica Rosiane.
A regularização pode ainda ser feita de forma presencial. Mas é necessário agendar atendimento nos cartórios eleitorais.
"O prazo de 4 de maio vale para qualquer serviço que vai impactar no cadastro eleitoral, seja troca do local de votação, troca do domicilio eleitoral, tudo se encerra no dia 4 de maio. É o fechamento de cadastro. Nessa data o sistema fecha pra que se trabalhe com esses dados na preparação da eleição", conclui a mesária.

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