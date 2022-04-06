Responda a pesquisa: Adolescente, por que você não tirou o título de eleitor?

Em pleno ano eleitoral e às vésperas do fim do prazo para tirar o título de eleitor, apenas um em em cada dez adolescentes de 16 e 17 anos no Espírito Santo procuraram fazer o documento. Dos cerca de 112 mil capixabas nessa faixa de idade, só 10,8 mil estão atualmente aptos a votar nas eleições de outubro, menos de 10% do total. Por que será?
Para tentar entender a motivação desses jovens para não tirar o título, A Gazeta preparou um formulário. Se você tem 16 ou 17 anos e mora no Estado, clique no link abaixo e participe:
O questionário é bem simples e rápido, basta clicar em uma das respostas listadas ou inserir o seu motivo, caso não esteja entre as opções.