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Eleições 2022

Responda a pesquisa: Adolescente, por que você não tirou o título de eleitor?

Presença de adolescentes nessas eleições pode ser a menor desde 1992. Se você tem 16 ou 17 anos e mora no Espírito Santo, responda o questionário e conte o motivo de ter o documento para votar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2022 às 11:12

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:12

Eleitores podem utilizar e-Título para justificar voto
Eleitores podem utilizar e-Título para justificar voto Crédito: Divulgação/TSE
Em pleno ano eleitoral e às vésperas do fim do prazo para tirar o título de eleitor, apenas um em em cada dez adolescentes de 16 e 17 anos no Espírito Santo procuraram fazer o documento. Dos cerca de 112 mil capixabas nessa faixa de idade, só 10,8 mil estão atualmente aptos a votar nas eleições de outubro, menos de 10% do total.  Por que será?
Para tentar entender a motivação desses jovens para não tirar o título, A Gazeta preparou um formulário. Se você tem 16 ou 17 anos e mora no Estado, clique no link abaixo e participe:
O questionário é bem simples e rápido, basta clicar em uma das respostas listadas ou inserir o seu motivo, caso não esteja entre as opções. 

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