Operação Rubi: Justiça afasta prefeito de Piúma do cargo

José Ricardo da Costa, o professor Ricardo, é alvo de investigação sobre direcionamento de contratos em troca de propinas. O afastamento é por 90 dias

Vinícius Valfré

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 14:21

 - Atualizado há 6 anos

José Ricardo da Costa, conhecido como professor Ricardo, é o prefeito de Piúma Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Além de ter sido alvo de mandado de busca e apreensão na segunda fase da Operação Rubi, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), nesta quinta-feira (17), o prefeito de Piúma, José Ricardo da Costa, o professor Ricardo (PDT), também foi afastado do cargo por decisão da Justiça. 

O afastamento, determinado pelo desembargador Fernando Zardini, é de 90 dias. No período, a cidade deverá ser comandada pela vice-prefeita, Marta Scherrer (Patriota), que não tem boa relação política com Ricardo. 

"Não temos relacionamento estreito como antes, mesmo porque não tem como compactuar com essa situação do município. Estamos esperando formalização do afastamento", comentou o vereador Tobias Scherrer (Republicanos), filho da vice-prefeita.

O secretário municipal de Obras e Serviços, André Layber Miranda, também foi afastado pelo mesmo período. Os dois, assim como todos os investigados nesta nova fase da operação, estão proibidos de entrarem nas dependências da Prefeitura de Piúma.

Eles também tiveram os bens indisponibilizados pela Justiça, atendendo a pedido do MPES. Ao todo, dez pessoas foram alvos da Rubi nesta segunda fase.

100 METROS DE DISTÂNCIA

O prefeito também está impedido de se aproximar da prefeitura. A ordem judicial o impede de estar a menos de 100 metros das sedes da prefeitura e da Câmara. As autoridades recolheram documentos, celular e computador na casa de José Ricardo. 

Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, da TV Gazeta, o prefeito afastado negou irregularidades. Disse que os contratos seguem critérios determinados por lei. 

A Operação Rubi apura superfaturamento e direcionamento de contratos em troca de pagamento de propinas a agentes públicos. A primeira fase da operação foi deflagrada em maio, quando a cúpula da Prefeitura de Presidente Kennedy acabou presa. 

"As investigações colheram fortes indícios do envolvimento de agentes políticos e servidores municipais no recebimento de propina de empresários dos ramos de limpeza pública como contrapartida a benefícios financeiros em licitações e contratos e possível enriquecimento indevido dos envolvidos", diz nota do Ministério Público.

