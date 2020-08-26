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Gastos com Covid-19

Oito cidades do ES atingem nota máxima em transparência na pandemia

Somente uma prefeitura registrou nota menor na segunda rodada de avaliações feita pela ONG Transparência Capixaba. Desta vez, portais de 38 prefeituras foram verificados. Veja o ranking
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 15:20

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 15:20

Barreira sanitária na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim
Barreira sanitária na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, em junho. Municípios têm agido contra a Covid-19 e isso tem um custo Crédito: Márcia Leal/PMCI
Um mês depois do primeiro ranking da ONG Transparência Capixaba sobre os portais de compras emergenciais dos municípios durante a pandemia do novo coronavírus, quase todos os 25 municípios pesquisados melhoraram suas notas. Na primeira rodada, apenas Serra e Cariacica atingiram a pontuação máxima do levantamento. Já na mais recente análise, divulgada nesta quarta-feira (26), atingiram o patamar máximo, além das duas cidades, Vila VelhaAfonso CláudioCachoeiro de ItapemirimLinhares e São Mateus.
O estudo observa se os portais têm disponibilizado as informações essenciais das compras emergenciais para o combate à Covid-19 que, por conta da pandemia, estão sendo feitas sem licitação. A ONG avaliou desde informações essenciais, como o nome dos fornecedores, data da compra, valores dos contratos e o total gasto pelo município, até formatos que facilitem a análise em dados abertos ou a disponibilização das informações de forma que seja possível que robôs coletem o conteúdo.
Além das 25 prefeituras com ao menos 30 mil habitantes analisadas na primeira rodada  as únicas entre as quais é possível fazer uma comparação agora  a ONG pesquisou os portais de mais 13 municípios, com população de ao menos 20 mil. Ou seja, no total, a segunda rodada avaliou 38 prefeituras. Dessas, 24 cidades receberam o selo de "ótimo", 10 tiveram portais classificados como "bom", três ficaram na categoria "regular" e dois  Fundão e Pinheiros  foram avaliados como "ruim".
Atualização: anteriormente, registramos, com base em dados da Transparência Capixaba, que eram 23 as cidades classificadas com resultado "ótimo" e 11 com o selo de "bom". Após a publicação da reportagem, a entidade refez o cálculo a respeito de Viana e atribuiu ao município uma nota maior. Atualizamos o texto às 18h02.
Somente o município de Conceição da Barra registou queda na nota, saindo de 72,15 pontos (de um total de 100) para 69,62. A maior recuperação foi do município de Barra de São Francisco, que contabilizou 26,58 pontos no primeiro levantamento e atingiu 98,73 na segunda rodada. (Veja o ranking no final deste texto)
Segundo o secretário-geral da Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, a melhora nos índices dos portais foi conquistada devido a uma parceria com os próprios controladores dos municípios, que se reuniram com a ONG para saber como eles poderiam melhorar a disponibilização das informações.
"Em um momento de pandemia, em que as compras precisam ser feitas sem licitação, é essencial que o cidadão tenha de forma transparente esses dados disponíveis, de forma fácil e completa. Depois do primeiro levantamento, vários controladores entraram em contato com a gente e, por meio do Fórum Estadual de Controle Interno do Espírito Santo (Fecontes), fizemos reuniões on-line e pontuamos o que precisava ser melhorado. Foi uma experiência interessante, porque a ideia não era expor e nem criticar as gestões, mas sim melhorar a apresentação dos dados", avalia Rodrigo.

O QUE FAZ UMA PREFEITURA PERDER PONTOS NO RANKING

A metodologia da avaliação observou 34 itens, separados em oito categorias, com pesos diferentes. Entre os itens que mais descontam pontos estão as "informações essenciais". A questão em que as prefeituras mais pecaram foi na descrição do valor total e unitário dos produtos comprados.
Já no quesito informações desejáveis, o erro mais comum foi a ausência do local da execução dos contratos. Na parte destinada à análise da Legislação nos portais, as prefeituras omitiam, de maneira geral, os órgãos de controle que acompanham as contratações. A questão em que menos prefeituras pontuaram foi quando a ONG checou se os portais eram divulgados pelas redes sociais dos municípios.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

As piores cidades no ranking, que receberam o selo de "ruim", foram Pinheiros, que ficou com 35,44 pontos, e Fundão, com 39,24 pontos.
A Prefeitura de Fundão alegou que a Transparência Capixaba "deixou de avaliar diversos critérios existentes no site e no Portal da Transparência" da cidade. A reportagem tentou contato com Pinheiros, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

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