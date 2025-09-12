Trama golpista

O que acontece com Bolsonaro após a condenação no STF? Veja vídeo

Saiba como fica a situação do ex-presidente e de outros sete condenados após a sentença proferida pela Primeira Turma do STF

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:33

Após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por cinco crimes, entre eles o de golpe de Estado, surgiram vários questionamentos: Ele vai direto para um presídio? Ele ainda pode recorrer? Qual será o futuro político dele após a condenação?

Em prisão domiciliar há mais de um mês, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias-multa – considerando dois salários mínimos para cada dia-multa. Mas essa sentença não deverá ser cumprida imediatamenta. Entenda, no vídeo acima, como fica a situação de Bolsonaro e dos outros sete condenados pela trama golpista.

