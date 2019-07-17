O cardápio e as ausências no almoço do governador do ES com deputados

Publicado em 17 de julho de 2019 às 18:19
- Atualizado há 6 anos
Para marcar o fim das atividades da Assembleia Legislativa no primeiro semestre, o governador Renato Casagrande (PSB) recebeu deputados estaduais para um almoço, no Palácio Anchieta, no início da tarde desta quarta-feira (17). Nove dos 30 parlamentares não compareceram – o que corresponde a 30% do Parlamento.
Eis a lista de ausentes:
- Emilio Mameri (PSDB)
- Freitas (PSB)
- Hércules Silveira (MDB)
- Marcos Mansur (PSDB)
- Renzo Vasconcelos (PP)
- Theodorico Ferraço (DEM)
- Sergio Majeski (PSB)
- Lorenzo Pazolini (sem partido)
- Vandinho Leite (PSDB)
Apenas Lorenzo e Vandinho não enviaram justificativas. Ambos têm atuado como oposição ao governo, assim como Marcos Mansur. Entre os faltantes, no entanto, também há destacados aliados de Casagrande, como Freitas e Mameri.
A quarta-feira também marca o fim de uma semana de sessões plenárias repletas de assuntos polêmicos apreciados pela Assembleia Legislativa. Matérias do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), do Executivo e da própria Assembleia tiveram alta repercussão.
Nestes primeiros meses de governo, Casagrande conseguiu aprovar seus principais projetos. Nas contas do líder do governo, Enivaldo dos Anjos (PSD), foram cerca de 35 proposições de autoria do Executivo aprovadas. Entre elas, sem nenhuma emenda, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 e o Fundo Soberano.
Enivaldo entregou o cargo a Casagrande nesta quarta, seguindo resolução que fixou prazo de seis meses para um deputado atuar como líder do governo no Legislativo. O governador ainda não tomou a decisão de substituí-lo. Ele deverá chamar Enivaldo e outros parlamentares para conversas.
O recesso termina no dia 1º de agosto. A próxima sessão plenária acontecerá no dia 5 do próximo mês.
CARDÁPIO
Não teve moqueca. No lugar da iguaria local, o cerimonial do Palácio providenciou isca de filé, escalope de frango, batata rústica, massa ao alho e óleo, salada e farofa de miúdos.
Para beber, nada de vinho. Suco de laranja e de abacaxi com hortelã. Quem quis pôde degustar, na sobremesa, maçã com creme de chantilly.
A deputada Raquel Lessa (Pros) completou 55 anos nesta quarta. Ganhou, de Renato Casagrande, bolo comemorativo e uma orquídea.
