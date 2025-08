Novidade na Câmara

Nova vereadora é eleita em cidade do ES após recontagem de votos

Mudança no Legislativo de Guarapari está relacionada à decisão do TRE-ES em 14 de julho, quando Corte reconheceu a ocorrência de fraude à cota de gênero

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 21:49

Sede TRE-ES: decisão determinou recontagem dos quocientes eleitoral e partidário das chapas em Guarapari Crédito: Crédito: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) concluiu, nesta segunda-feira (4), o reprocessamento da totalização de votos das eleições proporcionais de 2024 para o cargo de vereador de Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória. >

Com a recontagem, a candidata Adma Silva Santana, do Democracia Cristã (DC) foi proclamada eleita (com 775 votos) e o candidato Savio Aleixo Pinna (DC) se torna o 1º suplente, com 747 votos. A posse da nova vereadora ficará sob os cuidados da Câmara de Vereadores de Guarapari, segundo o TRE-ES.>

A mudança no Legislativo de Guarapari está relacionada à decisão proferida pelo plenário do TRE-ES em 14 de julho, quando a Corte reconheceu a ocorrência de fraude à cota de gênero, por meio do registro de candidaturas femininas laranja, por parte do Podemos do município, durante as eleições municipais de 2024. >

Foram determinados a anulação dos votos recebidos pela legenda no pleito do ano passado, a cassação do diploma dos candidatos eleitos para o cargo de vereador pelo partido e bem como novo cálculo dos quocientes eleitoral e partidário das chapas proporcionais no município. >

>

Uma suposta candidata, que teria colaborado com a fraude, foi declarada inelegível pelo período de oito anos. Antes da recontagem, o Podemos havia eleito um vereador para a Câmara de Guarapari nas eleições do ano passado: Denizart Zazá. Ele foi eleito com 1.170 votos. A determinação da Justiça impôs a cassação do seu diploma e deu lugar à nova parlamentar na Casa de Leis.>

